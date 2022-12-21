“Катують людей науково, як у фільмах”: французький дослідник жахнувся свідченнями українців про окупантів

Москва направляє до України катів із ФСБ, щоб зламати розум та дух українців і зробити з України Росію, такого висновку дійшов французький католицький священник та дослідник голокосту Патрік Дебуа. Щойно дослідник повернувся з Херсонщини, де збирав свідчення українців, які пройшли через пекло російських тортур, йдеться в ТСН.

ПРО ХЕРСОН

Ми відвідали Херсон. Це місто, яке Росія оголосила своєю територією і ми бачили людей, які живуть в Херсоні, і щодо яких росіяни застосовували тортури. Виникає запитання – чому росіяни застосовують тортури проти людей, яких назвали своїми громадянами? З того що ми побачили, росіяни діяли так для того, щоб за допомогою тортур змусити людей повернутися в бік Росії.

У медіа це виглядає, як війна двох армій, але насправді ми бачимо, зі свідчень українців, які ми збираємо, Росія використовує певну стратегію щодо цивільних у вашій країні. І перша наша ціль говорити з медіа для того, щоб розповісти про ФСБ Росії, яка використовує певну технологію в діях проти громадян України.

Друга ціль – політична. Ми маємо дати інформацію і розуміння політикам в Європі про те, що відбувається на українській землі.

Також ми співпрацюємо з правоохоронцями з інших країн, приміром Німеччини, для того, щоб вони розуміли, що розслідувати.

ПРО РОСІЯН-КАТІВ

Я ніколи не думав, що росіяни будуть катувати людей настільки науково, як начебто у фільмах. Вони посилають сюди високопрофесійних катів. В голові Путіна це ключове завдання – змінити розум українців. І як ви знаєте, це була його робота впродовж всього життя.

Перед тим, як рухатися далі всі мають зрозуміти, що з одного боку є армія, яка веде свою війну. З другого боку є ФСБ, яка веде свою війну. А також є Путін, він також є вихідцем зі школи КДБ.

ПРО ДОКАЗИ

Ми розпитали одного чоловіка, який живе у селі на Херсонщині. Його затримали, катували та намагалися ґвалтувати. Його намагалися зламати. Мета цих тортур – зламати людину, але цей чоловік не зламався. Ввін погодився розповісти про ці злочини просто на місці, де це все відбувалось.

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Інший випадок – держслужбовець із Херсонської адміністрації. Його затримали і катували в доволі науковий спосіб. Показували йому ампули з ін’єкціями, які будуть йому робити, якщо той втрачатиме свідомість під час тортур. Потім його депортували до Криму у в’язницю Сімферополя.

Його тримали там кілька місяців. Я запитав чому так довго його там тримали, а він відповів, що точно знав, що це технологія ФСБ. Один раз на тиждень його катували. Зокрема намагалися його повісити. Після кожних тортур було одне єдине запитання чи погоджуєшся з нами працювати. Росіяни думали, що війна буде швидкою і що після війни окупантам будуть потрібні люди, таки як він.

Виглядає так, що ФСБ намагається зламати вищу управлінську частину українського суспільства. Як зламати? Катувати, щоб українці визнали і погодилися працювати з Росією. Тому дуже важливо показати і зняти маску з війни, яку веде ФСБ. Оскільки ми знаємо наскільки сильне зараз ФСБ в Росії. Херсон - не найбільше місто в Україні і все ж вони прислали ФСБівців з Москви, щоб вони робили свою справу в Херсоні.

Журналісти звертають увагу на військові підрозділи Росії, які рухаються в Білорусі, але ніхто не звертає увагу на підрозділи ФСБ, які теж рухаються. Це ніби таємна війна.

ПРО ГЕНОЦИД

Мені здається, Путіну байдуже, що це воєнні злочини, чи геноцид, чи як це назвуть. Що йому реально важливо – це зробити з України Росію.

ПРО ТРИБУНАЛ

Це можливо тоді, коли багато країн та їхні лідери вважатимуть, що це абсолютно необхідно. Німеччина була знищена у Берліні і ніхто зараз не думає про те, що Росія буде знищена у Москві. Наше завдання - створити цей трибунал.

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