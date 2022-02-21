Кав'ярні припали пилом, а мешканці 3 поверху досі заблоковані: подробиці обвалу в будинку у Львові

Мешканці двох квартир на третьому поверсі досі заблоковані.

У середмісті Львова стався обвал у житловому будинку. Донизу полетіли сходи. Люди, які живуть на другому та третьому поверхах історичної будівлі, виявилися заблокованимиу квартирах.

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Як йдеться у випуску ТСН.Ранок, рятувальники вже розчистили конструкції і зробили доступ до другого поверху. Утім мешканці двох квартир на третьому поверсі досі заблоковані.

Обвал стався близько 11 ранку. В цей момент сходами ніхто не підіймався, тож потерпілих немає. Будинок ще 16 століття, це архітектурна пам’ятка у самому центрі міста, а за рогом уже видніється мерія.

У середмісті Львова стався обвал у житловому будинку

Зі слів мешканців, дах десь протікав по сходовій клітці, а візуально він цілий, несучі ж конструкції цілі.

На першому поверсі будинку розташовані кавярні, вони не зазнали руйнувань, лиш приміщення сильно припали пилом. Тож довелося усе відмивати.

У цьому будинку 8 квартир, зареєстровано 11 мешканців. Уже за годину у мерії засідати спеціальна комісія, де будуть також проектанти. Чиновники вирішуватимуть, чому стався обвал, чи є загроза подальших руйнувань, як зробити швидко хоча б тимчасову сходову клітку та куди відселити пожильців, якщо у них виникне така потреба.

Нагадаємо, камера спостереження зафіксувала, як обвалилися дерев’янні сходи. Триповерхова кам'яниця - це пам’ятка архітектури із майже півтисячолітньою історією. Від 2008-го її використовують як житловий будинок на вісім квартир.