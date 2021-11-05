Столиця переїжджає: у Єгипті збудували суперсучасне та "розумне" місто для влади й еліти

Планується, що у новій столиці зведуть найвищий у світі хмарочос, що випередить будівлю Бурдж-Халіфа в Дубаї.

У Єгипті уряд та найвища влада починають фактичний переїзд до нової адміністративної столиці (НАС), розташованої за 45 км на схід від нинішньої столиці Каїра. Випробувальний термін нового міста почнеться вже 1 грудня цього року і триватиме шість місяців.

Про це повідомляє Reuters.

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"Президент Абдель Фаттах Ас-Сісі наказав уряду розпочати фактичний перехід до урядового району в новій адміністративній столиці, починаючи від грудня на випробувальний період у шість місяців", — пише інформагентство.

Associated Press

Чому Каїр вирішили замінити

Чинна столиця Єгипту, Каїр, — шостий за величиною мегаполіс у світі. Там живе 22 мільйони осіб, що становить п’яту частину населення всієї країни. Передбачається, що за майбутні 40 років ця кількість зросте удвічі.

Внаслідок цього у місті просто не вистачає житла для всієї кількості мешканців. І хоч ВВП на душу населення Єгипту в останні роки показав небачені раніше цифри, 30% єгиптян досі живуть за межею бідності.

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За даними ВООЗ, викид в атмосферу діоксиду азоту, який становить найбільшу небезпеку для здоров'я, досягає в Каїрі рекордних позначок. У місті сконцентрована велика кількість підприємств важкої промисловості, що спричиняє збільшення і без того рекордних позначок відходів, які складуються просто на міській території.

До того ж, Каїр постійно стоїть у заторах. Природні умови — сильна спека, відсутність дощів і вітру, пісок з навколишньої пустелі — призвели до того, що Каїр став містом з найгіршою у світі екологією.

Усе це спонукало до того, що уряд Єгипту 2015 року вирішив не розв’язувати численні проблеми столиці, а просто побудувати нову. Про це заявив тодішній міністр житлового будівництва Єгипту Мустафа Мадбулі на Конференції з економічного розвитку Єгипту 13 березня 2015 року.

Associated Press

Загальний бюджет, виділений на будівництво нового міста, за різними джерелами коливається від 45 до 300 мільярдів доларів. У 2015 році частково фінансувати проєкт взялися Об’єднані Арабські Емірати, але майже одразу скасували своє рішення. Після цього всі витрати за перший етап будівництва взяли на себе військові та уряд Єгипту. Ще $25 мільярдів — це позабюджетні інвестиції, іноземні позики та фінансування.

Як виявляється, проєкт буде фактично недоступним для більшості єгиптян. Двохкімнатна квартира в новій столиці Єгипту обійдеться в суму від 62 тисяч доларів. Це ймовірніше приверне багатші верстви населення, підтримкою яких заручилась чинна влада, оскільки виторг від купівлі квартир в НАС повністю покриває витрати на їхнє будівництво. Це позбавило Єгипет потреби в іноземних інвестиціях.

"Забудьте про числа, вони не важливі. У нас є мрія, і ми будуємо її зараз", — сказав представник проєкту Халед Ель-Хусейні у 2018 році на запитання про доступне житло в новому місті. Пізніше він повідомив, що соціальне житло у місті таки буде.

Associated Press

"Розумна" столиця для еліти

Вочевидь нова адміністративна столиця Єгипту націлена поліпшити життя саме еліти країни. Плани Єгипту щодо нового міста були дуже амбітними ще 2015-го, а з появою нових технологій, змінилось і бачення нової столиці.

Передбачається, що нове місто розміщуватиметься на 700 кв. км, що майже удвічі більше за Каїр і трохи менше за Київ. Це дозволить розмістити понад 6 мільйонів громадян країни у 25 житлових районах. Наголошують, що на кожного мешканця міста буде виділено 15 кв. м. зелених насаджень.

Плани також передбачають повне перенесення парламенту країни, міністерств та посольств іноземних країн, а також будівництво нового адміністративно-ділового центру, який міститиме тематичний парк "в чотири рази більший за "Діснейленд".

Влада Єгипту планує також виділити близько 90 кв. км. для "сонячних ферм" — електростанцій, які отримуватимуть енергію від сонячного світла.

У місті також побудують міжнародний аеропорт, а в напрямку Каїру курсуватиме електричка.

Цікаво, що в місті вже почали зведення найвищої в Африці вежі — Iconic Tower, заввишки 385 метрів. У 2026-му в НАС також планують почати будівництво кілометрового хмарочоса Oblisco Capitale, який випередить нинішню найвищу у світі будівлю Бурдж-Халіфа в Дубаї.

За задумом, нова столице буде "розумною", зокрема, загальнодоступний Wi-Fi поширюватимуть ліхтарні стовпи. Для мешканців створять єдиний мобільний додаток, за допомогою якого вони зможуть оплачувати рахунки за комунальні послуги, повідомляти про скарги й проблеми в різні служби. Автоматизовані центри управління контролюватимуть інфраструктуру і безпеку. Планується, що новітні технології викорінять "людський фактор", тобто мінімізують помилки і пришвидшать темпи обробки інформації.

На будівництво НАС, яке отримало чимало критики з боку громадян Єгипту, неабияк вплинула пандемія коронавірсу — темпи зведення адміністративних споруд затягнулись.

Фото: Twitter / CSCEC EGYPT

І поки у новій столиці зводять будівлю парламенту, офіс МЗС та інші адмінспоруди, керівництво країни думає, що робити зі старими, які спустошаться вже зовсім скоро.

"У нас немає плану щодо того, як інвестувати в ці будівлі, але ми це виправимо і розберемося", — припускав представник проєкту Халед Ель-Хусейні на пресконференції ще у 2018 році. Передбачається, що їх перетворять на готелі.

Нагадаємо, до 18 листопада 2021 року на спеціальному сайті комітет з інтелектуалів та письменників Єгипту прийматиме пропозиції щодо назви нової столиці Єгипту, а також її логотипу, гасла та візуальної айдентики.

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