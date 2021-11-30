"Казали, що будуть акробати": у Львові зачинили Будинок вчених, де відбулася скандальна "голодна туса"

"Казали, що будуть акробати": у Львові зачинили Будинок вчених, де відбулася скандальна "голодна туса"

Сам уродинник готується сплатити штраф і прощається з вигідними контрактам.

У Львові зачинили Будинок вчених, де відбулася скандальна еротична вечірка - "голодна блогерська туса" у день жалоби.

Про це 30 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Так, у суботу, коли країна вшановувала жертв Голодомору , там святкували день народження інстаграм-блогера Олександра Заліска.

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У гості до нього завітали теж блогери з кількатисячною або ж навіть мільйонною аудиторією у соцмережі. Ведучим був Володимир Остапчук. На сцені співала Maruv. Одяг на вечірці був відвертим, а конкурси - пікантними.

Після того, як відео опублікували у себе на сторінках самі ж учасники вечірки, соцмережі вибухнули обуренням.

Львівянин Роман Салабай першим відреагував на еротичну вечірку. Після його поста відомі українські та закордонні бренди почали розривати співпрацю з іменником та його гостями.

"Мене обурило саме те, що в пам’ятний день, в день національної жалоби, коли весь світ разом з Україною у жалобі через жертв Голодоморів, у нас у Львові відбувається таке дійство. Морально-етичні принципи, в яких живе здорове суспільство, не допускають такого", - зазначив він.

Тим часом блогер, який так святкував свій день народження, каже, готується сплатити штраф від 17 тисяч гривень - поліція склала протокол за порушення карантинних вимог. Олександр зізнається, що про роковини Голодомору забув, а тепер шкодує.

"Те, що я не знав про цей день – це моя помилка. Я прошу вибачення у всіх людей, яких образив. Читати злісні коментарі на кшталт "здохни", "помри", "щоб ти здох, блохер" - дуже страшно. І останні два дні я на нервах, не сплю. І я це заслужив", - говорить він.

Своєю чергою у Будинку вчених, де відбулося святкування, запевняють, про день жалоби – теж забули.

"Я того ж дня вже знав (про день жалоби за жертвами Голодоморів - Ред.), коли повернувся додому. Але вони вже замовили і проплатили. Коли розставляли декорації, казали, шо будуть акробати", - пояснює заступник директора Будинку вчених Василь Мастикаш.

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Зараз Будинок вчених не працює. За порушення карантинних вимог комісія з надзвичайних ситуацій вирішила призупинити його діяльність.

Нагадаємо, відомий блогер-мільйонник Олександр Заліско втрапив у скандал через гучне святкування свого 29-річчя. Він організував розкішну вечірку з елементами еротики у міському Будинку вчених у День пам'яті жертв голодоморів. На це святкування прийшло багато українських блогерів. Вони на своїх сторінках почали вибачатись за участь у вечірці.

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