"Казанова" рівненського ТЦК повернувся з фронту і отримав нову посаду 

Очільник рівненського ТЦК Олександр Ярмошевич після скандального відео, де він у робочому кабінеті цілується з колегами, вирішив піти на фронт.

У розпорядженні ТСН.ua опинився документ, з якого стало відомо, що Ярмошевич вже повернувся з передової. Крім того, він призначений командиром бригади в Ужгороді, щоб створювати нову бригаду.

Нагадаємо, очільник рівненського ТЦК підполковник Олександр Ярмошевич потрапив до любовного скандалу. У Мережі з'явилося відео, як він на робочому місці цілується з деякими колегами. Кадри отримали за допомогою таємного відеоспостереження.

У Сухопутних силах заявили, що вже почали службову перевірку, за результатами якої нададуть належну оцінку як змісту змонтованого відео, так і факту встановлення таємного відеоспостереження у службовому приміщенні.

Згодом Ярмошевич написав рапорт на звільнення та почав служити в одній з бойових частин на фронті.

Згідно з відкритою інформацією, Олександр Ярмошевич одружений і має дитину.

Що відомо про Ярмошевича

Про Олександра Ярмошевича відомо не так багато. Він очолював Рівненський ТЦК від 2021 року. До цього він брав участь в АТО. В декларації за 2023 рік Ярмошевич зазначив, що придбав AUDI Q7 2014 року випуску за 501 тисячу гривень. Щоправда, на сайтах продажів автівок така коштує не менш ніж 800 тисяч. Зарплата військкома за рік становила трохи більш ніж 400 тисяч грн. Водночас його дружина Валентина заробила більше за чоловіка – понад 800 тисяч грн.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Спочатку блондинка, потім руденька! Любовний скандал у ТЦК отримав несподіване продовження!

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