“Казанова” з ТЦК: любовний скандал з рівненським військкомом збурив Мережу

Ці кадри вже бачила вся країна. Спочатку пристрасні поцілунки з блондинкою, а потім з руденькою.

Знову ТЦК дає жару. Це зовсім не те, що ви звикли чути про ТЦК. Словом, у Мережі спливла цікава історія дозвілля начальника Рівненського об’єднаного міського ТЦК та СП, невідомі встановили у кабінеті керівника приховану камеру й зазняли, чим той займається.

Як відреагували українці та що кажуть в Сухопутних військах, розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Любовний трикутник в ТЦК

Ці кадри вже бачила вся країна. Спочатку пристрасні поцілунки з блондинкою, а потім з руденькою. Це історія про те, як начальник Рівненського ТЦК підполковник Олександр Ярмошевич потрапив до любовного скандалу. У Мережі з'явилося відео, як він на робочому місці розважається з підлеглими протилежної статі.

Скільки дівчат у керівника ТЦК?

Щоправда в Мережі досі гадають: чи одна це пані на відео, яка просто змінила колір волосся, чи все ж різні. Але жарти жартами, а через цей запис у місті проводять службову перевірку начальника ТЦК. От тільки є нюанс, кадри отримали за допомогою таємного відеоспостереження.

Вперше відео опублікував на своєму Telegram-каналі антиукраїнський блогер Анатолій Шарій, заявивши, що на відео — полковник Олександр Ярмошевич. Що хотіли насправді побачити у цьому кабінеті — невідомо, зате відео вже кілька днів не дає спокою користувачам. Тим часом заяву зробили і у Сухопутних військах України:

“У Мережі з антиукраїнських джерел шириться відео за участі ймовірно начальника одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Рівненської області. З приводу оприлюдненого відео розпочато службову перевірку. Надалі належна оцінка буде надана як змісту змонтованого відеоряду, часового проміжку, так і факту встановлення таємного відеоспостереження у службовому приміщенні. Також ініційовано звернення до відповідних правоохоронних органів щодо сприяння у розслідуванні та обʼєктивному, всебічному з’ясуванні всіх обставин події”.

Є ще дружина! А в скандал втрутиться поліція

Після цього інциденту також звернуться до правоохоронних органів для сприяння в розслідуванні і встановлення всіх обставин події. Щоправда, невідомо, що страшніше, службова перевірка це одне, але… Що може бути гірше за розлючену жінку? Дві розлючені жінки, ну, або три. Бо, судячи з декларації у голови Рівненського ТЦК є дружина Валентина та син.

Тим часом ЗМІ повідомляють, що сам Ярмошевич прокоментував історію на своїй сторінці у Facebook. Він нібито заявив, що уже кілька днів поспіль вороги намагаються його дискредитувати, але відео активно почали обговорювати 28 березня, після публікації пропагандистом-втікачем Шарієм.

Що ще цікавіше, після оприлюднених відео за Ярмошевича вступилася і його законна дружина. Вона публічно підтримала його, назвала професіоналом, який із 2014 року захищав Україну на фронті. Вона зазначила, що співробітники цього ТЦК “не “пакували” військовозобов'язаних”, а завжди дотримувалися законодавства, і закликала ворогів не “жити життям сусіда”, а звернути увагу на свою родину.

Однак на момент випуску ми не змогли перевірити цю інформацію, адже обидва пости недоступні. Згодом Шарій поширив іще одне відео, на якому начальник ТЦК нібито говорить телефоном із жінкою, обговорюючи оприлюднення кадрів із поцілунками.

Реакція військових

Шарій з іронією підписав це відео: “Привет от призывников Ровно!”. Якщо відео все ж правдиве, то питання, звісно виникає, чи не створене робоче місце для конкретних завдань, тим паче, на такій посаді. Втім, серед українців та військовослужбовців знайшлися ті, хто став на захист керівника ТЦК. До прикладу, у своїх соцмережах військовослужбовиця Ярина Чорногуз розмістила фото з коханим й написала кілька слів.

“Це фото на підтримку військових з ТЦК, проти яких ведеться російськими ресурсами дискредитаційна кампанія, аби зірвати мобілізацію та швидше нас окупувати через нестачу особового складу... І ви в ТЦК теж цілуйтесь побільше — і побільше присилайте толкових копачів бліндажів”.

Реакція Мережі

У Мережі ж досі триває обговорення відео. Українці жартують хто про що.

Блондинка йому явно більше подобається)

Молодець, народжуваність мабуть в Україні підіймає. Шмигаль же казав, три дитини на родину. От він і старається

Та втішають його. Може, у нього душевна травма

вимагаю другої частини відео. завершальної

Фух. Головне, що чоловікам на відео, не перепало від керівника

Він зміцнює стосунки із колегами)

аби хабарі не брав, хай цілуються

Коли останнім зайшов чоловік, я аж здригнулася

Це прекрасно, що чоловік любить жінок, а жінки чоловіків. Такий у Всевишнього і був початковий план. Було б гірше, коли б він чоловіків цілував)

Є звісно й ті, хто таку поведінку на роботі сприймає вкрай негативно.

Яка гидота! Оце прославилися на всю країну! Не робота, а мед. Сидять в теплі і добрі, зарплати справно платяться, хабарі заносяться, вілли будуються, бойові подруги обслуговують, не життя,а казка. Гарна робота в ТЦК, штати роздуваються постійно і головне, вже сім'ями там жирують і відчувають себе пупами землі. І впевнена, нічого та перевірка не дасть, як завжди, хіба що в іншу область переведуть або поміняють місцями з заступником.

Це відео для тих, хто говорить, що тцк працює для захисту держави, та її народу, а всі ті, хто не іде до тцк по повісті — ухилянти і сцикуни, ось дивіться, які героїчні люди там працюють. Ця війна не коли не закінчиться — таким вона тільки на руку. Це не тцк, а бандформування, скільки життів загублено через таких і їх колег по бізнесу, влк

Що відомо про Олександра Ярмошевича?

Олександр Ярмошевич очолює Рівненський ТЦК із 2021 року. До цього він брав участь в АТО. У декларації за 2023 рік Ярмошевич вказав, що придбав AUDI Q7 2014 року випуску за 501 тисячу гривень. Щоправда, на сайтах продажів автівок, така коштує не менш ніж 800 тисяч. Зарплата військкома за рік склала трохи більше 400 тис. грн. Водночас, його дружина Валентина заробила більше ніж чоловік, понад 800 тис. грн. Та й таке буває. Втім лишається питання: хто і для чого розмістив приховані камери в кабінеті керівника ТЦК .

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “Кохайтеся чорнобриві, та не з м*скалями!” ЛЮБОВНИЙ СКАНДАЛ У ТЦК! Мережа гуде!

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