“Каже, що назад не хоче!”: військовий розповів, як росіянин набрав вагу в українському полоні

Розвідник 95-ї окремої десантно-штурмової бригади на позивний “Пітбуль” розповів, як російський військовий набрав вагу в українському полоні

В ексклюзивному інтерв’ю для TSN.UA він пригадав, як окупант здався військовим Збройних сил України.

“Він крикнув, що викидає гранату, БК, здається, хоче жити. Він до цього часу в полоні, відкормила його Україна. Я бачив його в інтерв'ю Золкіна. Мішка поправився, в Мішки все гаразд”, — каже “Пітбуль”.

За словами військового, росіянин хоче залишитися в Україні.

“Тому що він каже “я назад не хочу, я бачу, як ви живете, яке у вас до нас відношення”. Я ж кажу, він був в шоці... Він же пропагандував, що ми голови відрізаємо, б’ємо, катуємо. А перше, що я у нього запитав, чи ти хочеш їсти, чи ти хочеш пити? І коли ми з ним поспілкувалися, йому привезли пацани буханку хліба і домашнього коров'ячого молока. Він поїв. Отак”, — розповів “Пітбуль”.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео ІНТЕРВ’Ю ПІД ЗВУКИ ВИБУХІВ! Якщо ЗСУ закінчаться, росіяни прийдуть ґвалтувати! Розвідник “Пітбуль”

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