Kazka святкує мільйон підписників на YouTube: що чекати від гурту далі та з ким зустрічається солістка Саша Заріцька

Kazka святкує мільйон підписників на YouTube: що чекати від гурту далі та з ким зустрічається солістка Саша Заріцька

Гурт існує чотири роки, а вже став дуже популярним.

Гурт "Kazka" святкує мільйон підписників на YouTube, а разом із ним і свою успішність. Колектив існує від 2017 року. Він став одним із найпопулярніших в українському шоу-бізнесі. А пісня "Плакала" – рекордсменка за переглядами за всю історію українських кліпів - 386 мільйонів переглядів. І вона в сотні найкращих кліпів світового YouTube.

Про це 18 вересня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

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Гурт Kazka ще молодий, лише 4 роки, але свою надзвичайну популярність святкують із розмахом. Привітати з мільйоном підписників на YouTube гурт Kazka прийшли з пів сотні запрошених.

"В 2017 року я стала зі звичайного лузера суперзіркою", - каже солістка гурту Kazka Олександра Заріцька.

Її продюсер Юрій Нікітін говорить, нова зірка прийшла до нього сама:

"Це була дуже смішна історія, ми познайомилися на кастингу в групу "Никита". Мене не було на цьому кастингу, але були мої колеги, які поїхали писати дівчат, і вони кажуть: "Слухай, тут така справа, прийшла неймовірна дівчинка".

Новини України: гурт "Казка" святкує мільйон підписників на YouTube

Спочатку Нікітін планував, що Заріцька співатиме в гурті разом зі ще однією солісткою. Але вже від перших репетицій стало зрозуміло - вона має залишитись одна.

Сопілкар Дмитро Мазуряк та мультиінструменталіст Микита Будаш приєдналися до Саші навіть без кастингів.

Пісня "Свята" - перший хіт Kazka, який слухала вся країна. Другим стала пісня "Плакала". Пісня була на першому місці в десяти країнах світу. А кліп підірвав YouYube із 386 мільйонами переглядів. Усі інші їхні пісні теж упізнавані та хітові.

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Атмосфера в команді, запевняють, не просто дружня, а родинна. Музиканти досі не звикли до своєї популярності. Навіть своє нове кохання Саша Заріцька тримає в секреті:

"Хлопець з’явився, але взагалі не маю бажання його розкривати, але в цьому плані всі чудово. Молодий. Не "папік". Ми майже в одному віці".

Новий альбом гурт обіцяє представити вже за два місяці. А між співами команда примудряється видавати дитячі книжки і малювати анімаційні серіали.

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