Керівника департаменту СБУ звільнили через стеження за працівниками Bihus.Info – джерела

Як розповідають наші джерела, рішення про це ухвалював голова СБУ Василь Малюк.

Керівника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України Романа Семенченка звільнили саме через інцидент зі стеженням за редакцією Bihus.Info.

Про це ТСН.ua повідомили джерела в СБУ.

Як розповідають наші джерела, рішення про це ухвалював голова СБУ Василь Малюк – він направив відповідне подання на президента, який підписав указ.

"Позиція керівництва СБУ чітка – не можуть дії окремих співробітників кидати тінь на Службу, яка стільки всього робить під час війни: починаючи від підривів Кримського мосту та проведення інших унікальних спецоперацій до ліквідації військових злочинців на території рф. Тож "кадри", які стежили за редакцією Дениса Бігуса, однозначно мають понести відповідальність. Як мінімум їх треба відправити на передову", – говорить наше джерело в СБУ.

Стеження за працівниками Bihus.Info

В Україні недавно спалахнув новий скандал з журналістами – до Мережі "злили" відео, на якому працівники команди розслідувачів Bihus.Info нібито вживали наркотики.

У Bihus.Info своєю чергою пообіцяли покарати своїх співробітників, але заявили про стеження і переслідування.

В СБУ повідомили, що за цим фактом відкрите кримінальне провадження. Президент Зеленський навіть особисто розмовляв із головою СБУ після інциденту і доручив "знайти відповіді на все це".

Сьогодні команда розслідувачів Bihus.Info заявила, що до стеження за їхніми працівниками залучили 30 людей.

В СБУ відповіли, що були ухвалені кадрові рішення щодо Департаменту захисту національної державності.