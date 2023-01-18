"Керівники всіх рівнів ризикують": в МВС пояснили, навіщо їхнє керівництво летіло разом

Керівництво МВС летіло до підвідомчих підрозділів, які перебувають поблизу лінії фронту.
Катастрофа у Броварах, в якій загинуло керівництво МВС, має показати, що війна продовжується.
Про це сказав т.в.о. міністра внутрішніх справ – голова Нацполіції Ігор Клименко в ефірі загальнонаціонального телемарафону у слоті 1+1.
Він запевнив, що всі виконавчі органи МВС і всі підрозділи покажуть свою роботу і гарантують безпеку в державі, попри трагедію.
Клименко пояснив, наскільки виправдано з точку зору безпки було те, що все керівництво МВС летіло разом в одному гелікоптері.
"Іде війна і всі керівники всіх рівнів ризикують. Ми маємо знати, що відбувається на фронті, в прифронтових областях. Ми маємо знати, як служать наші підлеглі і які потреби наших громадян, як їх захистити. Це можна тільки побачити на власні очі. Тому міністр Монастирський і перший заступник Єнін дуже часто перебували на фронті і не боялися. Нажаль, ця трагедія має нам показати, що війна продовжується. Не було б війні, не було б катастрофи", - сказав в.о. голови МВС.
За його словами, керівництво МВС летіло до підвідомчих підрозділів, які перебувають поблизу лінії фронту.
Нагадаємо, вранці 18 січня у Броварах під Києвом, поруч із дитячим садком та житловим будинком, розбився вертоліт.
За остаточними даними, внаслідок авіакатастрофи загинуло 14 осіб, з них - 1 дитина. Маленька Мілана, 2017 року народження, загинула разом з мамою.
У катастрофі також загинуло вище керівництво МВС.
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