"Керівники всіх рівнів ризикують": в МВС пояснили, навіщо їхнє керівництво летіло разом

Катастрофа у Броварах, в якій загинуло керівництво МВС, має показати, що війна продовжується.

Про це сказав т.в.о. міністра внутрішніх справ – голова Нацполіції Ігор Клименко в ефірі загальнонаціонального телемарафону у слоті 1+1.

Він запевнив, що всі виконавчі органи МВС і всі підрозділи покажуть свою роботу і гарантують безпеку в державі, попри трагедію.

Клименко пояснив, наскільки виправдано з точку зору безпки було те, що все керівництво МВС летіло разом в одному гелікоптері.

"Іде війна і всі керівники всіх рівнів ризикують. Ми маємо знати, що відбувається на фронті, в прифронтових областях. Ми маємо знати, як служать наші підлеглі і які потреби наших громадян, як їх захистити. Це можна тільки побачити на власні очі. Тому міністр Монастирський і перший заступник Єнін дуже часто перебували на фронті і не боялися. Нажаль, ця трагедія має нам показати, що війна продовжується. Не було б війні, не було б катастрофи", - сказав в.о. голови МВС.

За його словами, керівництво МВС летіло до підвідомчих підрозділів, які перебувають поблизу лінії фронту.