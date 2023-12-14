"Керуватимуть чоловік із жінкою": мольфар Довбуш про те, коли закінчиться війна і що буде потім

Мольфар певен: перемога України от-от настане, але для цього потрібні віра і сила
Мольфар з Карпат Довбуш поділився прогнозом, як і коли закінчиться війна в Україні, та яке майбутнє на нас чекає уже після війни.
Про це він розповів кореспондентці ТСН Оксані Радіоновій.
"Україна стане Україною, коли мають прийти і нею керувати чоловік із жінкою. Жінка буде старшою, чоловік буде їй помагати. Хто вони, я не знаю. Вони ще заховані поки що. В кінці серпня парад планет буде, п'ять планет сходяться, і я думаю, що і перемога буде. Був в 1991-му році парад планет – то Союз розпався. А зараз я думаю – Росія менше. Для перемоги потрібна віра і сила", – каже мольфар.
На його думку, за результатами війни Україна зможе повернути Крим і всі інші окуповані території.
"Я ще думаю, чи нам ще оця Кубань повернеться до нас", – розмірковує Довбуш.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:
Мольфар з Карпат, який бачить майбутнє, зробив передбачення на закінчення війни
Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Читайте також:
- Якому знаку зодіаку пощастить 15 грудня
- Зростальний Місяць від 14 до 26 грудня 2023 року: що нас чекає в цей час
- Ретроградний Меркурій від 13 грудня 2023 року до 2 січня 2024 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку