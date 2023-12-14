"Керуватимуть чоловік із жінкою": мольфар Довбуш про те, коли закінчиться війна і що буде потім

Мольфар певен: перемога України от-от настане, але для цього потрібні віра і сила

Мольфар з Карпат Довбуш поділився прогнозом, як і коли закінчиться війна в Україні, та яке майбутнє на нас чекає уже після війни.

Про це він розповів кореспондентці ТСН Оксані Радіоновій.

"Україна стане Україною, коли мають прийти і нею керувати чоловік із жінкою. Жінка буде старшою, чоловік буде їй помагати. Хто вони, я не знаю. Вони ще заховані поки що. В кінці серпня парад планет буде, п'ять планет сходяться, і я думаю, що і перемога буде. Був в 1991-му році парад планет – то Союз розпався. А зараз я думаю – Росія менше. Для перемоги потрібна віра і сила", – каже мольфар.

На його думку, за результатами війни Україна зможе повернути Крим і всі інші окуповані території.

"Я ще думаю, чи нам ще оця Кубань повернеться до нас", – розмірковує Довбуш.

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Мольфар з Карпат, який бачить майбутнє, зробив передбачення на закінчення війни