Керував компанією в Дубаї, а тепер — дроном на кордоні: як українські воїни чатують межу з Білоруссю (відео)

На кордоні із Білоруссю українські військові вдосконалюють та укріплюють оборону. І хоча там тепер тихо – за ворогом пильно стежать та готові до будь-яких провокацій.

Одну з ділянок українського кордону з Білоруссю посилили військовими Луганської окремої бригади територіальної оборони, які навесні повернулися зі Сходу. Один з них — військовий з позивним "Дубай" — навіть покинув бізнес в Еміратах, аби захищати Україну.

Про роботу аеророзвідки на білоруському кордоні йдеться в сюжеті ТСН.

Військові Луганської окремої бригади територіальної оборони прибули до білоруського кордону для підсилення охорони. Разом із прикордонниками та іншими підрозділами працюють і вдень, і вночі.

Українські військові охороняють кордон з Білоруссю / Фото: ТСН

"Здійснюємо патрулювання, спостереження, розвідку, тобто щільно захищаємо нашу державу, щоб ніхто не мог до нас зайти", - каже військовослужбовець Луганської окремої бригади територіальної оборони з позивним "Еколог".

Військовий з позивним "Еколог" / Фото: ТСН

Військовий з позивним "Дубай" каже, що основне їхнє завдання — виявляти пересування ворожої техніки окупантів та знаходити інженерні споруди, якщо такі будуються.

Захисник, як виявилося, сім років працював в Об’єднаних Арабських Еміратах, мав там бізнес. Але коли ворог рушив на його рідну Київщину – одразу усе покинув та поїхав додому.

Військовий з позивним "Дубай" / Фото: ТСН

"Позакривав всі контракти, які в мене були поточні, взяв квиток і першого березня я вже перетнув кордон з Україною", - розповідає "Дубай"

Вже через п’ять днів чоловік опинився у ЗСУ. Після звільнення Київщини – рушив на схід. І тепер замість компанії – керує дронами.

І хоча наразі тут тихо – військові відпрацьовують різні сценарії. Так, за однією із легенд, наших бійців накрило ворожим вогнем. І один із них має знищити ворога.

Як українські військові охороняють кордон з Білоруссю / Фото: ТСН

"Боєць має пройти по всьому цьому місцю. Цілі, мішені знайти, їх вразити. Максимально швидко, максимально таємно", - кажуть військові.

Навички стрільби по цілях тут відпрацьовують і в парах. Мішені спеціально розміщують поміж деревами та пагорбами, аби ускладнити завдання.

Незабаром військові знову вирушать на гарячі напрямки. До своїх лав запрошують сміливих та відважних.

"Велкам (з англ. "Welcome" - "Ласкаво просимо"), будемо захищати нашу країну. Слава Україні!" - додав "Еколог".

Керував компанією в Дубаї, а зараз дроном на кордоні - бійці чатують кордон

Нагадаємо, раніше командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв припустив, що через стратегічні провали Росії у ЗСУ не виключають провокацій та проведення диверсій на українсько-білоруському кордоні.

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