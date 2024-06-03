Кешбек для українців: кому, скільки і за які товари повертатимуть гроші

Українці зможуть отримувати грошову компенсацію за купівлю вітчизняних товарів – так званий кешбек. Ба більше, стало відомо, коли така програма запрацює. Однак, думки експертів щодо ідеї "купуй українське" кардинально розбігаються.

Подробиці в ексклюзиві ТСН.ua. розповіла Вікторія Панченко.

Кешбек на українські товари

Кешбек на українські товари планують запустити вже у липні-серпні цього року. Гроші приходитимуть на банківську картку. Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко на презентації каталогу виробників української техніки для громад.

"Напевно, ви чули про кешбек для українських товарів. Сподіваюсь, що у липні-серпні має бути запуск. Деталі ми потім розкажемо, але суть в тому, що українці, купуючи українські товари, будуть мати кешбек на свою картку. Це буде збільшувати лояльність до українського бренду і стимулювати українське виробництво", - прокоментувала Свириденко.

Вона розповіла, що Міністерство переслідує три цілі такими програмами: розвиток виробництва через стимулювання попиту, інвестиції в реальний сектор економіки і збільшення несировинного експорту.

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У державному бюджеті на 2024 рік закладено 45 млрд грн на підтримку вітчизняного виробника за різними програмами. Ще раніше Свириденко повідомляла, що кешбек буде передбачений і для бізнесу.

"Ми відновлюємо програму компенсації на сільгосптехніку – 25%. З другої половини року ми будемо працювати над тим, щоб розширити кешбек на інші види техніки – комунальну, спеціальну, транспорт".

Програму "Український кешбек", яка передбачатиме повернення частини грошей за купівлю вироблених в Україні товарів та послуг, раніше анонсував президент Володимир Зеленський на презентації програми "Зроблено в Україні" взимку 2024 року.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб якнайбільше українських підприємств змогли зберегти й масштабувати свою роботу. І я доручив Кабміну розробити кілька практичних кроків. Зокрема, розробляється програма Українського кешбеку. Коли за купівлю визначених типів зроблених в Україні товарів та послуг громадяни України зможуть отримати повернення частини коштів на спеціальну картку", - заявив тоді президент.

Економічна платформа "Зроблено в Україні"

Наприкінці січня 2024 року Володимир Зеленський започаткував економічну платформу "Зроблено в Україні" для постійної комунікації та координації взаємодії державних органів з бізнесом. Після цього держава зареєструвала власний бренд "Зроблено в Україні", який вперше показали на форумі з президентом.

Навіщо потрібен кешбек?

А тепер давайте розберемося, навіщо потрібен кешбек? Адже це не нібито вигідно ні банкам, ні магазинам – роздавати клієнтам свої кошти. Саме так здається на перший погляд. Магазини в такий спосіб піднімають рівень продажу своїх товарів, а банки залучають нових клієнтів. Це такий маркетинговий хід, і на відміну від бонусної системи, кешбек передбачає повернення реальних грошей. Загалом програми повернення коштів є двох видів.

До першого належать пропозиції банків, що таким чином залучають нових клієнтів, пропонуючи різноманітні програми лояльності. Для того, щоб скористатися програмою повернення коштів за покупки від банку, потрібно оформити картку та зареєструватися в додатку вибраної фінансової установи.

До другої групи належать спеціальні платформи, які пропонують кешбек за покупки в різноманітних інтернет-магазинах. За це вони отримують частину прибутку від магазинів. Повернення коштів за покупки може мати декілька форм. Відсоток від суми придбаного товару чи послуги. Це найпопулярніший вид кешбеку.

Наприклад, ви придбали одяг на суму 4 000 грн, вам повернуть 4% від витраченої суми – це 160 грн. Фіксований кешбек. У цьому разі вам повернуть ту суму, яку визначив продавець, незалежно від тієї, що витратили ви. Бонусна програма. Це всі акційні пропозиції, якими дозволяють скористатися покупцеві. Наприклад, акційний день "чорна п’ятниця", бонуси на день народження тощо. Ці пропозиції дають можливість отримати додаткові кошти чи подвоїти кешбек.

Думки експертів різняться

Але чи все так просто з кешбеком за українські товари? Довкола неї точиться чимало обговорень. Думки експертів щодо ідеї "купуй українське" кардинально розбіглися. Йдеться як про позитив, так і про негатив.

Про це в ефірі телемарафону повідомив інвестиційний банкір та економіст Сергій Фурса.

"Вона не спрацює і є простим популізмом. Найкращий варіант для всіх – якщо про цю ідею просто забудуть. От зараз для цього форуму її підібрали, там багато популізму було, оце "купуй українське" і так далі. Протекціонізм дуже шкідливий. Я сподіваюся, що це для того, щоб зараз вийти до аудиторії, це використали, а потім просто забудуть. Ми з одного боку кажемо "воєнна економіка" і тільки що розмовляли дуже довго, що грошей немає, а тут раптом кажемо "давайте ще кешбек зробимо, давайте ще десь грошиків візьмемо і будемо видавати".

Натомість перший віцепрезидент Торгово-промислової палати Михайло Непран вважає цю ідею цілком реалістичною.

"Тут нічого принципово нового нема. У світі така практика існує. Зараз взагалі у світі існує така тенденція до підтримки національного виробника… Як вона буде працювати? Пані Свіриденко, першій віцепрем'єрці – міністерці економіки, ставили це питання. Вона сказала, що зараз вони механізм виробляють. Тобто я не такий категоричний".

Податкова все бачитиме

Однак, впровадження програми компенсації частини оплати за товари та послуги дозволить Державній податковій службі України відстежувати транзакції громадян. Про це заявив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Нам вже не вистачає десь декілька сотень млрд гривень на військові видатки цього року…і …. Ці *** урядовці досі бігають з ідеєю "кешбеку".

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Для цього доведеться відстежувати всі транзакції українців, про що Железняк написав у своєму телеграм-каналі. За його словами, ідея кешбеку "максимально пуста та безглузда навіть у мирний час".

"Вже нарешті зрозуміли, що міжнародники ніколи на таку єресь грошей не дадуть, тому знайшли нерозподілені 3-10 млрд гривень у бюджеті і швидко хочуть їх на це свято популізму спустити. Максимально тупа, пуста, безглузда ідея навіть у мирний час. Хоч самі вже визнають, що ніякого ефекту це не дасть…", - зазначив Железняк

На переконання нардепа, десь від середини літа 2024-го Україні доведеться вносити зміни до річного бюджету. І там знаходити додаткові гроші на необхідні видатки, передусім — військові. А враховуючи, що брати ці гроші в такому обʼємі не так вже де і є, то доведеться скорочувати певні видатки, запевнив нардеп.

Ба більше, він навів приклад того, що аби отримувати кешбек від держави, людина має "прикріпити" в застосунку "Дія" одну зі своїх банківських карток та надати державі дозвіл на те, аби вона бачила усі транзакції з неї.

"Пояснюю – це можливість податкової бачити всі транзакції без обмеження банківської таємниці", - додав Ярослав Железняк.

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