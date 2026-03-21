Кешбек на пальне: як це працює і здорожчає бензин та дизель

В Україні можна отримати кешбек на пальне / © pixabay.com

Реклама

Світова паливна криза, спровокована війною на Близькому Сході, накрила українські АЗС. Ціни на стелах змінюються ледь не двічі на день: бензин А-95 уже перетнув позначку 71 грн, а дизель впевнено штурмує 80. Аби пом'якшити удар, відсьогодні уряд запустив програму «кешбек на пальне».

Чи допоможе це гаманцям водіїв та наскільки ще виростуть цінники у квітні — розбирався кореспондент ТСН Олександр Романюк.

Прогнози експертів: 80 грн — не межа?

Експерти паливного ринку одностайні: дешевої нафти найближчим часом не буде. Головна причина — заблокована Ормузька протока та зупинка потужностей на Сході. Навіть попри те, що дефіциту в Україні не прогнозують, ціна зростатиме через «дорогий ресурс», який зараз заходить на кордон.

Реклама

Сергій Куюн, експерт: «Сьогодні оптова ціна — 77 грн за літр. Минулого року різниця між роздрібом та оптом була 8–9 грн. Маємо простий розрахунок: 77 + 8 = 85 гривень за літр дизелю на колонці мінімум. Це реальність, від якої нікуди не подінешся».

Аналітик Олександр Сіренко додає: бензин А-95 стабільніший, але до позначки 75+ грн він дійде найближчими тижнями.

Як працює «Кешбек на пальне»

З 20 березня українці можуть отримати частину грошей за заправку назад. Умови програми наступні:

Дизель: повернення 15% (від 8 до 11 грн на літрі).

Бензин: повернення 10% (близько 7 грн на літрі).

Автогаз: повернення 5% (близько 2 грн на літрі).

Максимальна сума виплати — 1000 гривень на місяць. Програма діє до 1 травня в рамках «Національного кешбеку». Гроші нараховуються на картку автоматично, якщо ви вже приєднані до системи через «Дію».

Реклама

Угорський ультиматум та прибутки РФ

Паливна криза стала зброєю в руках Віктора Орбана. Угорщина заявила: поки нафтопровід «Дружба» не відновлять, Будапешт блокуватиме кредит на 90 млрд євро для України. Брюссель уже шукає шляхи обходу вето, але нафтовий шантаж триває.

Водночас Росія на цій кризі щодня заробляє додаткові 150 мільйонів доларів. Завдяки високим цінам агресор отримав «рятівне коло» для своєї економіки. Проте Україна відповідає методично: цього тижня чергові дрони-камікадзе відпрацювали по нафтобазах у Краснодарському краї РФ.

Що робити водіям?

Водії намагаються економити: хтось пересідає на електрокари, хтось просто «прикриває холодильник» і менше їздить.

Головний підсумок березень-квітень — дефіциту не буде, але за комфорт пересування доведеться платити за світовими цінами.

Реклама

