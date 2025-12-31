Підозра щодо хабарів за голосування в Раді: ВАКС обирає запобіжний захід нардепу Лабі

Нардеп Михайло Лаба (праворуч) з адвокатом на засіданні суду 31 грудня / © ТСН

Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід народному депутатові Михайлу Лабі (фракція «Слуга народу»). Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрює його у причетності до злочинною групи, яка за хабарі контролювала голосування за законопроєкти у Верховній Раді.

Про це повідомив кореспондент ТСН Дмитро Фурдак.

Лаба прибув на засідання разом із адвокатом Сергієм Денисенком. Прокурор САП Борис Василенков клопотав про закрите судове засідання. Аргументація — безпека учасників слідства, а також можливість появи нових підозрюваних у цій справі. Запобіжний захід проситимуть у вигляді застави.

Сьогодні ще планується засідання щодо народного депутата Євгена Пивоварова.

Зауважимо, 30 грудня запобіжний захід у цій справі у вигляді застави ВАКС обрав нардепу Юрію Кісєлю. Засідання відбулося в закритому режимі, суму застави підозрюваний не називає. Кісєль — один із п’яти народних депутатів, яким оголошено підозри за хабарництво.

Як заявляють у НАБУ і САП, це була злочинна група, створена 2021 року. Ці підозрювані нібито через групу у WhatsApp роздавали вказівки іншим депутатам — як саме слід голосувати за той чи інший закон. П’ятеро народних обранців отримували хабарі від 2000 до 20 тис. дол. за кожне правильно організоване голосування. Водночас сума хабаря була «показником ефективності голосувань», який залежав від кількості підтриманих законів, а також — присутності депутатів на пленарних засіданнях.

Правоохоронці офіційно імен підозрюваних не називали. Джерела видання «Бабель» твердять — ідеться про «слуг народу», серед яких нібито депутати Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Юрій Кісєль, Михайло Лаба та Ольга Савченко. Напередодні відбулись обшуки в Комітеті інфраструктури і транспорту Верховної Ради, куди входять ці нардепи.