Хантавірус: що про нього відомо та як вберегтися від смертельної інфекції

На круїзному лайнері «Хондіус» спалах небезпечного хантавірусу Анд: є загиблі, серед екіпажу — українці. Чи загрожує світу нова пандемія — розбір ТСН.

Хантавірус поширюють щурі

Хантавірус поширюють щурі / © ТСН.ua

На круїзному лайнері стався спалах небезпечного хантавірусу. Медики пояснили, що це за захворювання та чим воно небезпечне.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анни Брикової.

Трагедія у відкритому морі

Круїзний лайнер «Хондіус», що прямував з Аргентини до островів Кабо Верде, перетворився на зону ізоляції. На борту перебуває близько 150 пасажирів та екіпаж, у складі якого — п’ятеро українців. За даними МЗС, стан наших громадян задовільний.

Причина паніки — раптова смерть подружжя пенсіонерів та ще одного пасажира. Ще у п’яти осіб підтвердили інфікування підступним варіантом хантавірусу під назвою Анд. Порти тривалий час відмовляли судну в швартовці, аж поки Іспанія не дозволила зупинку в Тенеріфе.

«Все, що ми хочемо зараз — це почуватися в безпеці. Ми не впевнені, що відбувається, але схоже, що ми зіткнулися з COVID 2.0», - кажуть пасажири.

Чи чекати на пандемію: відповідь ВООЗ

Попри «тиху паніку» в портах, експерти закликають не порівнювати ситуацію з коронавірусом.

Марія Ван Керхове, директор ВООЗ з управління епідеміями: «Це не коронавірус. Це зовсім інший вірус. Ми знаємо цей вірус».

Хантавіруси зазвичай переносять гризуни (через послід). Проте штам Анд, поширений у Південній Америці, є особливим — він може передаватися від людини до людини, хоча й зрідка. Саме через це випадки зараження зараз ретельно відстежують в Іспанії, де під підозрою пасажирка літака, що сиділа поруч із померлим туристом.

Симптоми та небезпека: ліків не існує

Хантавірус підступний тим, що на початку маскується під звичайний грип:

  • Лихоманка та головний біль;

  • М’язовий біль та нудота;

  • Біль у животі та блювання.

Найважчі наслідки — відмова нирок та серцево-легеневої системи. Специфічних препаратів проти хантавірусу не існує, лікування лише симптоматичне.

Що робити українцям?

Поодинокі випадки хантавірусу фіксували в Україні й раніше. Наші вірусологи наголошують: головне правило виживання — гігієна та дистанція від гризунів.

Основні поради:

  1. Уникайте контакту з мишами та їхніми виділеннями (вдома чи на природі).

  2. Зберігайте продукти лише в герметичних контейнерах.

  3. Ретельно мийте руки.

  4. У разі підозрілих симптомів після подорожі або контакту з гризунами — негайно звертайтеся до лікаря.

Нагадаємо, у Хмельницькому повідомили про два випадки хантавірусу.

