"Хай би вони зд**ли": жителька Києва дивом врятувалась під час обстрілу та емоційно звернулась до РФ

Росіяни знищили квартиру жительки Києва / © ТСН

Реклама

У Києві росіяни вдруге атакували багатоповерхівку у Подільському районі столиці.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко.

Один із будинків, який постраждав через атаку РФ, розташований на столичному Виноградарі. Тут десятки понівечених авто та квартир. Через російський обстріл тут постраждала одна людина, яка перебуває у лікарні в стані середньої тяжкості.

Реклама

Жителька квартири, яку росіяни вщент рознесли, розповідає, як щойно вона встигла вискочити з дому — пролунали сильні вибухи.

«Я бігом і в школу. Хай би вони зд**ли ці росіяни. Щоб на них з неба все це впало. На його падлючу голову», — каже жінка, яка залишилась без житла.

Ще один удар припав на приміщення місцевого ЖЕКу. Тут комунальники ліквідовують наслідки удару.

Загалом на Виноградарі через російський удар постраждало 13 людей.

Реклама

Наслідки атаки на Київ / © ТСН

Війна в Україні: що відомо про масований обстріл Києва 2 червня

Російська армія вночі та вранці 2 червня завдала масованого удару по Києву.

Внаслідок атаки загинули шестеро людей, ще понад 60 осіб дістали поранення, серед постраждалих — троє дітей.

Під час удару найбільше постраждав Шевченківський район столиці. Там на місці трагедії загинули люди, які бігли до укриття.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Атака на Київ, запеклі бої, потреба у Patriot та дербі Світоліна-Костюк. ТСН ОНЛАЙН 14:00 2 червня

Реклама

Новини партнерів