ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
758
Час на прочитання
4 хв

Хірург з Одеси шокував історією про переслідування після того, як помер його заможний пацієнт

Медика з Одеси звинувачують у смерті заможного пацієнта, який помер за три місяці після операції.

Автор публікації
Наталія Нагорна
Віталій Русаков

Віталій Русаков / © ТСН

Сьогодні в Києві має відбутися засідання Апеляційного суду в справі одеського хірурга.

Він прооперував заможного тяжкохворого пацієнта, той через три місяці помер удома. А вже за рік хірурга викликали до Печерського суду і посадили під домашній арешт. Це вкрай обурило колег лікаря, які приходять на засідання його підтримати. Якщо запобіжний захід хірургу обрали швидко, то з апеляцією наразі виникла затримка.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

Лікаря звинувачують у смерті пацієнта — заможного одеського бізнесмена

Лікар Віталій Русаков вже четвертий тиждень поспіль не оперує, а сам їздить по київських судах.

«Зараз триває судове розслідування з приводу смерті пацієнта. Я є в якості підозрюваного», — каже медик.

Що сталося з його пацієнтом, Віталій розповідати не має права.

З власних джерел ТСН відомо — пацієнт, у смерті якого звинувачують Віталія і ім’я якого ми теж не можемо назвати — це відомий одеський бізнесмен. Він входив у список 50 найбагатших українців і помер рік тому поза межами лікувального закладу. У нього було онкологічне захворювання і останню операцію Віталій зробив йому за три місяці до настання смерті. Через понад рік після трагічної події лікаря викликали до суду, за три години засідання відправили під домашній арешт і надягли на ногу браслет.

Тепер Віталій весь час має проводити вдома. Але й там, майже одразу після першого судового засідання, розуміє, що за ним стежать не лише завдяки електронному браслету.

«Мене рішенням суду за три години закривають у цій квартирі, ми з дружиною зазначаємо, що дуже погано працює інтернет, блютуз, коли повернулися з відрядження, були проблеми зі зв’язком. Перебував на кухні, помітив, що нетипово звисає одна з розеток. Думав, що підремонтую, побачив, що в розетках найчастіше є пристрої для прослуховування. Ці пристрої стояли по всій квартирі», — каже лікар-хірург медичного центру ODREX Віталій Русаков.

Ще одну підозру у лікаря викликав його браслет — слідчі заборонили мочити прилад, хоча звичайні технічні характеристики це дозволяють.

«З огляду на те, що мою родину переслідують, я не можу виключити, що там теж є прослуховуючи засоби», — каже лікар.

Що ще дивує медика й досі — лікували пацієнта в Одесі, пацієнт місцевий, лікар тутешній, а судять його чомусь у столиці.

Що кажуть у Печерському райсуді Києва

З цим запитанням ТСН йде до речниці Печерського суду. Вона надає пояснення.

«У цій кримінальній справі досудове розслідування проводить Національна поліція України, яка територіально розташована на території Печерського району», — каже суддя-спікерка Печерського райсуду м. Києва Марія Пилаєва.

Печерський суд рішення щодо запобіжного заходу Віталію ухвалив швидко, але матеріали справи до Апеляційного суду так і не передав.

«Суди перевантажені, перевантажений і Печерський суд, він в цьому контексті, на жаль, посідає одне з перших місць», — кажуть там.

Чому лікаря притягли до суду майже через рік? Речниця Печерського суду каже — це запитання до прокурорів та слідчих.

Що кажуть у прокуратурі

Прокурор коментувати подробиці справи відмовився. Журналістка ТСН звернулася до Генеральної прокуратури але досі чекає на відповідь.

А поки на різних анонімних телеграм-каналах можна знайти однакові повідомлення, де ще до рішення суду лікаря звинувачують у вбивстві.

Що кажуть у лікарні, де працює медик

Також у лікарні, де працює Віталій і де оперували онкохворого, цим обурені.

«Ми вбачаємо в цьому тиск на лікарів. Ми завжди відкриті були для слідства, ми хочемо говорити на цю тему, хочемо робити експертизи і розібратися в цьому питанні, але бачимо, що з боку слідства, системи є тиск на лікарів», — каже медичний директор Дмитро Гавриченко.

Засідання Апеляційного суду мало відбутися за два тижні, після того як Віталію обрали запобіжний захід. Підтримати його прийшли зо два десятки колег, але засідання так і не відбулося.

«Прийшов підтримати, тому що знаю, що порушуються його права, і через це я тут, щоб допомогти в цьому», — каже Сергій Поліщук, завідувач ендоскопічного відділення.

«Віталій на момент летального випадку не ухвалював рішень, а його звинувачують у вбивстві пацієнта, тому це має вигляд зухвалий як мінімум», — каже онкологиня Ксенія Болгаріна.

«Лікарі не відчувають себе захищеними, і я думаю, саме тому ми тут, тому що розуміємо, що на місці Віталія і колег може опинитись кожен з нас», — каже Оксана Михайлюк, лікарка-трансплантологиня, онкохірургиня.

«Немає якогось співвідношення, як я можу нести відповідальність, що відбувається з пацієнтами через три місяці після лікування мого успішного. А в нього було успішне хірургічне лікування. Ми розуміємо, що баланс сил у людей з великими грошима і в простого лікаря зовсім різний», — каже хірург.

На судових засіданнях представників родини померлого не було. ТСН офіційно пропонує їм прокоментувати цю ситуацію, аби пояснити, в чому претензія саме до цього лікаря.

На вівторок, 18 листопада, призначено ще одне засідання Апеляційного суду.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 13:00 новини 18 листопада. Відставка міністрів провалилася! Трамп підтримав санкції проти РФ

Дата публікації
Кількість переглядів
758
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie