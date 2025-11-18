Хірург з Одеси шокував історією про переслідування після того, як помер його заможний пацієнт

Віталій Русаков / © ТСН

Сьогодні в Києві має відбутися засідання Апеляційного суду в справі одеського хірурга.

Він прооперував заможного тяжкохворого пацієнта, той через три місяці помер удома. А вже за рік хірурга викликали до Печерського суду і посадили під домашній арешт. Це вкрай обурило колег лікаря, які приходять на засідання його підтримати. Якщо запобіжний захід хірургу обрали швидко, то з апеляцією наразі виникла затримка.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

Лікаря звинувачують у смерті пацієнта — заможного одеського бізнесмена

Лікар Віталій Русаков вже четвертий тиждень поспіль не оперує, а сам їздить по київських судах.

«Зараз триває судове розслідування з приводу смерті пацієнта. Я є в якості підозрюваного», — каже медик.

Що сталося з його пацієнтом, Віталій розповідати не має права.

З власних джерел ТСН відомо — пацієнт, у смерті якого звинувачують Віталія і ім’я якого ми теж не можемо назвати — це відомий одеський бізнесмен. Він входив у список 50 найбагатших українців і помер рік тому поза межами лікувального закладу. У нього було онкологічне захворювання і останню операцію Віталій зробив йому за три місяці до настання смерті. Через понад рік після трагічної події лікаря викликали до суду, за три години засідання відправили під домашній арешт і надягли на ногу браслет.

Тепер Віталій весь час має проводити вдома. Але й там, майже одразу після першого судового засідання, розуміє, що за ним стежать не лише завдяки електронному браслету.

«Мене рішенням суду за три години закривають у цій квартирі, ми з дружиною зазначаємо, що дуже погано працює інтернет, блютуз, коли повернулися з відрядження, були проблеми зі зв’язком. Перебував на кухні, помітив, що нетипово звисає одна з розеток. Думав, що підремонтую, побачив, що в розетках найчастіше є пристрої для прослуховування. Ці пристрої стояли по всій квартирі», — каже лікар-хірург медичного центру ODREX Віталій Русаков.

Ще одну підозру у лікаря викликав його браслет — слідчі заборонили мочити прилад, хоча звичайні технічні характеристики це дозволяють.

«З огляду на те, що мою родину переслідують, я не можу виключити, що там теж є прослуховуючи засоби», — каже лікар.



Що ще дивує медика й досі — лікували пацієнта в Одесі, пацієнт місцевий, лікар тутешній, а судять його чомусь у столиці.

Що кажуть у Печерському райсуді Києва

З цим запитанням ТСН йде до речниці Печерського суду. Вона надає пояснення.

«У цій кримінальній справі досудове розслідування проводить Національна поліція України, яка територіально розташована на території Печерського району», — каже суддя-спікерка Печерського райсуду м. Києва Марія Пилаєва.



Печерський суд рішення щодо запобіжного заходу Віталію ухвалив швидко, але матеріали справи до Апеляційного суду так і не передав.



«Суди перевантажені, перевантажений і Печерський суд, він в цьому контексті, на жаль, посідає одне з перших місць», — кажуть там.



Чому лікаря притягли до суду майже через рік? Речниця Печерського суду каже — це запитання до прокурорів та слідчих.

Що кажуть у прокуратурі

Прокурор коментувати подробиці справи відмовився. Журналістка ТСН звернулася до Генеральної прокуратури але досі чекає на відповідь.

А поки на різних анонімних телеграм-каналах можна знайти однакові повідомлення, де ще до рішення суду лікаря звинувачують у вбивстві.

Що кажуть у лікарні, де працює медик

Також у лікарні, де працює Віталій і де оперували онкохворого, цим обурені.

«Ми вбачаємо в цьому тиск на лікарів. Ми завжди відкриті були для слідства, ми хочемо говорити на цю тему, хочемо робити експертизи і розібратися в цьому питанні, але бачимо, що з боку слідства, системи є тиск на лікарів», — каже медичний директор Дмитро Гавриченко.

Засідання Апеляційного суду мало відбутися за два тижні, після того як Віталію обрали запобіжний захід. Підтримати його прийшли зо два десятки колег, але засідання так і не відбулося.

«Прийшов підтримати, тому що знаю, що порушуються його права, і через це я тут, щоб допомогти в цьому», — каже Сергій Поліщук, завідувач ендоскопічного відділення.

«Віталій на момент летального випадку не ухвалював рішень, а його звинувачують у вбивстві пацієнта, тому це має вигляд зухвалий як мінімум», — каже онкологиня Ксенія Болгаріна.



«Лікарі не відчувають себе захищеними, і я думаю, саме тому ми тут, тому що розуміємо, що на місці Віталія і колег може опинитись кожен з нас», — каже Оксана Михайлюк, лікарка-трансплантологиня, онкохірургиня.

«Немає якогось співвідношення, як я можу нести відповідальність, що відбувається з пацієнтами через три місяці після лікування мого успішного. А в нього було успішне хірургічне лікування. Ми розуміємо, що баланс сил у людей з великими грошима і в простого лікаря зовсім різний», — каже хірург.



На судових засіданнях представників родини померлого не було. ТСН офіційно пропонує їм прокоментувати цю ситуацію, аби пояснити, в чому претензія саме до цього лікаря.

На вівторок, 18 листопада, призначено ще одне засідання Апеляційного суду.

