Хліб, чай і сира морквина: як безкоштовні шкільні обіди опинилися в центрі гучного скандалу

Харчування в українських школах / © ТСН

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Масштабний аудит їдалень і безкоштовних гарячих шкільних обідів уже другий тиждень триває в усіх регіонах України. За дорученням Уряду Держпродспоживслужба планує перевірити 10 тисяч навчальних закладів.

Приводом для масових ревізій став скандал у ліцеї №9 міста Чернівці, коли вся країна обговорювала цілі сирі морквини у шкільних тарілках. Перша тисяча шкіл державну перевірку вже пройшла.

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Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ірини Кондрачук.

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«Натюрморт» у пластику: з чого розпочався скандал

Усе почалося на початку вересня із натюрморту в одноразовій пластиковій тарілці. На фото було зафіксовано обід школярів у Чернівцях: сира морквина, яку лише почистили, скибка хліба, шматок сирної запіканки, слива та чай.

Голова Чернівецької ОВА Роман Осипенко спочатку засумнівався у автентичності світлини, проте все ж анонсував хвилю перевірок у навчальних закладах Буковини.

«Наша головна мета — встановити системність таких порушень. Створені додаткові моніторингові групи, які працюють практично по всіх наших районах», — зазначив Роман Осипенко.

Харчування в школах України / © ТСН

В області запустили гарячу лінію та анонімне опитування для збору скарг. Тим часом соцмережі вибухнули наріканнями на безоплатне харчування з різних куточків країни. Батьки поширювали фото з Житомира, де обід складався з дольки овочів, каші, шматка хліба та м'яса, та обговорювали якість страв — від скарг на кістки й відсутність виделок до слів подяки від тих, чиї діти задоволені їжею.

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Ревізія шкіл: порушення у кожному другому закладі

На ситуацію відреагував Прем'єр-міністр, давши вказівку розпочати масові інспекції. За два тижні фахівці Держпродспоживслужби обійшли понад тисячу найбільших українських шкіл.

Недоліки знайшли у кожній другій із них. Найчастіше вони стосуються:

недотримання температурного режиму страв;

умов зберігання продуктів харчування;

неналежної гігієни працівників харчоблоків;

порушення правил поводження з харчовими відходами.

«Ми констатуємо дуже велику невідповідність. Спочатку ми вносимо приписи, даємо час на усунення, крім того проводимо роз’яснювальну роботу на всіх рівнях», — розповів голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.

Він пояснив, що відповідні рекомендації надавалися закладам ще до початку навчального року, аби запобігти подібним випадкам.

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Масштабування реформи та фінансування обідів

Раніше шкільні їдальні повноцінно функціонували переважно у прифронтових громадах, а на решті території України — лише для учнів початкових класів. Проте від 1 вересня 2026 року безкоштовне харчування впровадили для всіх комунальних шкіл, де навчання проходить в очному або змішаному форматах.

На один прийом їжі для учня початкової школи держава виділяє 50 гривень на день, для старшокласника — 60 гривень. Решту витрат фінансують із місцевих бюджетів.

«Ця реформа є дуже масштабною. Ми надзвичайно за неї вболіваємо. Але через те, що зараз вона зайшла в фінальне масштабування, нині виникають певні труднощі», — пояснює заступниця міністра освіти та науки України Анастасія Софієнко.

Проблеми виникають у різних регіонах. Наприклад, на Одещині у школі з новим харчоблоком замість гарячих страв діти отримували від компанії-кейтерингу переморожену картоплю та каші з пакетиків у пластмасових лотках.

«Це такий оператор ринку, який виграє у лапках усі тендери», — розповіла мати старшокласниці Ірина Коновал.

Після публічного розголосу та дій батьків місцева влада відреагувала — шкільна їдальня запрацювала у повному обсязі вже за два дні: з'явився гарячий обід, скляний посуд, виделки та чашки.

Заборона на зйомку в Києві та позитивні приклади

Як виглядають їдальні у столиці, ТСН намагалася перевірити самостійно, проте столична влада раптом заборонила журналістам знімати у школах — навіть у тих, де батьки повністю задоволені харчуванням.

«Ураховуючи застереження Служби безпеки України про надання інформації, яка стосується функціонування закладів освіти міста Києва та в подальшому може бути використана країною-агресором для масованих ракетних обстрілів», — йдеться у офіційній відмові за підписом заступниці директора Департаменту освіти та науки КМДА Галини Полторак.

Попри це, завдяки соціальним мережам вдалося знайти державні школи у Києві, які ламають негативні стереотипи. У них організовано шведську лінію, щоденні фотозвіти у батьківські чати та меню із свіжими фруктами й овочами навіть узимку.

«Годують дуже класно. Ми з батьками іноді сміємося, що хочеться трошечки повернутися в школу. І враховуючи, що у мене дитина дуже перебірлива, йому подобається їжа. Багато що залежить від кухарів і від адміністрації школи в першу чергу», — поділилася мама другокласника Катерина Муллоянова.

Кримінальне продовження чернівецької історії

Поки одні заклади освіти працюють сумлінно, діями інших вже зацікавилися правоохоронні органи. Історія з сирою морквою у Чернівцях отримала кримінальне продовження за фактом порушення санітарних норм.

Якщо провину службових осіб доведуть, винним загрожує від 17 тисяч гривень штрафу до 3 років обмеження волі. Сам підрядник виправдовується тим, що страви відповідали нормам, а кухарі просто не впоралися з великими обсягами роботи.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Заяви Трампа про війну! Наслідки атаки на Київ! Гроші на пенсії будуть! | ТСН 20:00 22 вересня

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