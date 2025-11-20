ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
4185
Час на прочитання
2 хв

Хлопця дістали живим з-під завалів у Тернополі: сестра розповіла, як йому вдалося протриматися

У Тернополі рятувальники дістали живим 20-річного хлопця з-під завалів багатоповерхівки після ракетного удару.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Наслідки удару по Тернопілю

Наслідки удару по Тернопілю / © Ігор Клименко

У Тернополі рятувальники дістали з-під завалів 20-річного Богдана, який опинився під руїнами після російського ракетного удару по багатоповерхівці.

Про це в ефірі “Сніданок з 1+1” розповіла його сестра Маріанна Соловенюк.

Важкий, але стабільний стан

За її словами, Богдан зараз перебуває в реанімації. Стан важкий, але стабільний. Лікарі ще не можуть надати повну картину його травм, адже медзаклад критично перевантажений постраждалими.

Попередньо відомо про забої внутрішніх органів, численні переломи та пошкодження очей — під час обвалу їх засипало будівельним піском. У перші години медики боролися за його життя, намагаючись вивести хлопця з критичного переохолодження.

“У нього буквально застигала кров у жилах”, — переказала слова лікарів сестра.

Як вдалося підтримувати зв’язок під завалами

Рятувальники встановили з хлопцем контакт завдяки рації, яку передали йому на місці. Це дозволило зрозуміти, де саме він може перебувати. Богдан жив на дев’ятому поверсі, але в момент вибуху вже спускався в укриття — його застало на п’ятому. Саме тому пошукові роботи тривали так довго: точне місце його перебування не було відоме.

Увесь цей час його мама залишалася біля зруйнованого будинку, очікуючи новин.

Нагадаємо, уночі та вранці місто зазнало масштабної атаки дронів і ракет. Під удар потрапили житлові будинки на кількох локаціях.

Станом на ранок 20 листопада інформація щодо загиблих і травмованих не змінилася. Російська ракета вбила 26 людей, серед них — троє дітей. Окрім того, 93 людини поранено, зокрема 18 дітей. 46 осіб – врятовано.

За даними Повітряних сил, по багатоповерхівці влучила крилата ракета Х-101, виготовлена у четвертому кварталі 2025 року. У її конструкції виявили комплектувальні з США, Китаю, Тайваню, Німеччини, Нідерландів та інших країн.

Ракети запускали з літаків Ту-95МС та Ту-160МС. Станом на 16:00 військові підтвердили знайдені уламки однієї з них.

Дата публікації
Кількість переглядів
4185
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie