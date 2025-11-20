Хлопця дістали живим з-під завалів у Тернополі: сестра розповіла, як йому вдалося протриматися

Наслідки удару по Тернопілю / © Ігор Клименко

У Тернополі рятувальники дістали з-під завалів 20-річного Богдана, який опинився під руїнами після російського ракетного удару по багатоповерхівці.

Про це в ефірі “Сніданок з 1+1” розповіла його сестра Маріанна Соловенюк.

Важкий, але стабільний стан

За її словами, Богдан зараз перебуває в реанімації. Стан важкий, але стабільний. Лікарі ще не можуть надати повну картину його травм, адже медзаклад критично перевантажений постраждалими.

Попередньо відомо про забої внутрішніх органів, численні переломи та пошкодження очей — під час обвалу їх засипало будівельним піском. У перші години медики боролися за його життя, намагаючись вивести хлопця з критичного переохолодження.

“У нього буквально застигала кров у жилах”, — переказала слова лікарів сестра.

Як вдалося підтримувати зв’язок під завалами

Рятувальники встановили з хлопцем контакт завдяки рації, яку передали йому на місці. Це дозволило зрозуміти, де саме він може перебувати. Богдан жив на дев’ятому поверсі, але в момент вибуху вже спускався в укриття — його застало на п’ятому. Саме тому пошукові роботи тривали так довго: точне місце його перебування не було відоме.

Увесь цей час його мама залишалася біля зруйнованого будинку, очікуючи новин.

Нагадаємо, уночі та вранці місто зазнало масштабної атаки дронів і ракет. Під удар потрапили житлові будинки на кількох локаціях.

Станом на ранок 20 листопада інформація щодо загиблих і травмованих не змінилася. Російська ракета вбила 26 людей, серед них — троє дітей. Окрім того, 93 людини поранено, зокрема 18 дітей. 46 осіб – врятовано.

За даними Повітряних сил, по багатоповерхівці влучила крилата ракета Х-101, виготовлена у четвертому кварталі 2025 року. У її конструкції виявили комплектувальні з США, Китаю, Тайваню, Німеччини, Нідерландів та інших країн.

Ракети запускали з літаків Ту-95МС та Ту-160МС. Станом на 16:00 військові підтвердили знайдені уламки однієї з них.