Хоче повернутися в Україну і очолити міністерство: Ґонґадзе здивувала заявою

Мирослава Ґонґадзе розповіла, чому б хотіла повернутися з США, де живе понпд 20 років, в Україну.

Автор публікації
Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Мирослава Ґонґадзе

Мирослава Ґонґадзе / © YouTube-канал Марічка

У вересні 2025 року виповнилося 25 років з моменту вбивства журналіста Георгія Ґонґадзе. Його дружина, журналістка й громадська активістка Мирослава Ґонґадзе поділилася, що хотіла б повернутися з США в Україну.

В інтерв’ю Марічці Падалко вона розповіла, що зараз якраз працює над цим:

«Я дуже хочу сюди приїхати, я ж не даремно в 2021-му році намагалась сюди приїхати. Я буду робити все можливе, щоб знайти тут собі місце. Поки що я його не маю конкретно, але я працюю над цим», — розповіла вона в інтерв’ю Марічці Падалко.

Мирослава Ґонґадзе каже, що б могла замінити екс-міністра національної єдності України Олексія Чернишова і повертала б українців додому.

«Можу замінити Чернишова. Я буду прекрасним міністром повернення українців. Я розумію, що я не така близька з президентом Зеленським. Навряд чи він мене призначить на цю посаду. Але я би задоволена, я би привезла українців в Україну. Сама приїду і привезу», — розповіла Мирослава Ґонґадзе.

