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Хочуть "перетворити" іноземців на українців: демограф "розніс" закон про множинне громадянство
Олександр Гладун пояснив, чи вирішить закон про множинне громадянство демографічну ситуацію в Україні.
Демограф Олександр Гладун пояснив, що метою закону про множинне громадянство є прагнення «зробити з іноземців українців», проте така стратегія може не спрацювати.
Про це він сказав в інтерв’ю ТСН.ua.
«З бюрократичного погляду це означає, що влада передусім спрямовуватиме свої зусилля саме на міграційний притік населення до України. Тобто як ви сказали, „перетворювати“ іноземців на українців — іде певна політика з залучення іноземців на територію України. І я не певен, що це позитивно вплине на демографічну ситуацію, а просто механічно збільшить чисельність населення України. Але водночас цей процес може загострити дуже багато проблемних питань, які наразі існують в Україні», — сказав він.
Олександр Гладун зазначив, що «все це створює небезпеку того, що у нас розмиватиметься національна та етнічна ідентичність».
«Я гадаю, що нам навряд чи вдасться „перетворити“ іноземців на українців. Тобто з одного боку, держава проводить політику щодо формування національної етнічної і громадянської ідентичності, а з іншого боку, її дії призведуть до того, що ця ідентичність розмиватиметься», — пояснив демограф.
Більше читайте за посиланням: Множинне громадянство: благо чи катастрофа для України — інтерв’ю з демографом Олександром Гладуном.