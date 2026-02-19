Холод у школах Києва: чому діти змушені навчатись за +10 у класах і що кажуть чиновники

Діти в Києві змушені навчатися у холоді / © Unsplash

Поки температура в київських школах опускається до +10 градусів через пошкодження ТЕЦ-4, посадовці перекладають відповідальність за формат навчання на батьків і педагогічні ради.

ТСН.ua з’ясував, як три райони столиці — Дніпровський, Дарницький і Деснянський — намагаються врятувати освітній процес за допомогою обігрівачів, генераторів та тимчасових «переїздів» учнів.

Школярі Дніпровського району Києва продовжують мерзнути в холодних класах. Після публікації матеріалу на цю тему представники районного Управління освіти надали свої пояснення.

Якщо коротко, то посадовці розводять руками, вказуючи, що рішення щодо формату навчання ухвалює педагогічна рада навчального закладу разом з батьками. Це дуже гарно звучить, але на практиці має зовсім інший вигляд, бо думка батьків нікого не цікавить, а у невирішенні проблем зручніше всього звинуватити керівництво школи або простого вчителя.

Що кажуть у Дніпровському районі

До мережі закладів освіти Дніпровського району входять 54 заклади загальної середньої освіти (ЗЗСО) комунальної форми власності. Станом на 18.02.2026 р. освітній процес у них організований таким чином: 40 ЗЗСО — в очному форматі, 5 ЗЗСО — у змішаному, 9 ЗЗСО — у дистанційному.

Перехід на змішаний і дистанційний формати пов’язаний з надзвичайною ситуацією в електроенергетичних системах. Через пошкодження ТЕЦ-4 у закладах освіти відсутнє опалення, а середня температура в навчальних приміщеннях не піднімається вище 10 градусів.

Наталія Іваніна, начальниця Управління освіти Дніпровського району, у відповіді ТСН.ua зазначає:

«Рішення щодо організації освітнього процесу ухвалюється педагогічними радами закладів освіти з урахуванням погодних умов після ознайомлення батьків здобувачів освіти з температурним режимом у закладі та опитування батьків учнів щодо формату навчання».

За її словами, з 20 закладів, у яких відсутнє опалення внаслідок призупинення роботи ТЕЦ-4, 6 шкіл працюють в очному форматі, 5 — у змішаному, 9 — за дистанційною формою.

Дивна практика: 4 модульні котельні на 54 школи

Наталія Іваніна запевняє, що очний і змішаний формати стали можливими завдяки технічним заходам:

«Заклади загальної середньої освіти змогли організувати освітній процес в очному та змішаному форматах за рахунок модульних котелень (чотири заклади освіти) та використання обігрівачів для забезпечення температурного режиму в навчальних кабінетах».

Вона додає, що як тимчасові альтернативні рішення завозяться генератори різної потужності, які зможуть «частково забезпечити температурний режим».

Проблему побачили лише у 2 школах

Для двох закладів, які мають критично низькі показники температури, ухвалено рішення про «переїзд»: учні початкової школи № 103 тимчасово навчаються у приміщенні гімназії № 11, а учні 1–4-х класів гімназії № 182 — у приміщеннях ліцею № 136 та ліцею № 141 «ОРТ».

Наталія Іваніна підкреслює, що організація освітнього процесу за дистанційною формою здійснюється в закладах освіти відповідно до Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти й науки від 08.09.2020 № 1115.

«Для учнів, які згідно з рішенням батьків не відвідують заклади освіти та не можуть долучитися до дистанційних уроків, матеріали, опрацьовані на уроках, розміщуються в інформаційно-комунікаційній автоматизованій системі „Єдина школа“ та інших доступних месенджерах», — зазначає начальниця Управління освіти.

Що в Дарницькому районі

У Дарницькій РДА заступник голови Віталій Ємельяненко також посилається на автономію шкіл: рішення ухвалює педрада залежно від температури та думки батьків.

Станом на 18.02.2026 р. тут 63,4% шкіл працюють очно, а 36,5% — дистанційно. Учні початкових класів 6 закладів району також тимчасово навчаються в інших школах, де гарантовано безпечні та теплі умови.

Що в Деснянському районі

В.о. начальника Управління освіти Деснянського району Вікторія Сидоренко зазначила, що від 2 лютого в усіх школах відновився освітній процес. Опалення відновлено, проте не скрізь температура відповідає санітарним нормам. Оскільки школи району є самостійними юридичними особами, забезпечення їх приладами обігрівання та контроль за їх використанням покладено безпосередньо на керівників закладів.

Тож поки чиновники оперують відсотками та посиланнями на постанови МОН, батьки продовжують дискутувати в чатах: чи варто вести дитину до класу, де треба сидіти у верхньому одязі, заради «соціалізації».