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Хотіли відмовитись від паспорта: українці за кордоном розповіли про множинне громадянство
Українці за кордоном розповіли, що думають про множинне громадянство.
Україна дозволила своїм громадянам мати множинне громадянство. Дозвіл українцям, окрім «рідного» паспорта, мати громадянство іншої країни, якщо це не Росія чи Білорусь — вимушений крок для виснаженої війною держави. Новий закон дозволить тим, хто претендуватиме на громадянство іншої держави, не здавати український паспорт, а зберегти його. А разом з ним — зв’язок із Батьківщиною.
Він також спрощує процедуру набуття українського громадянства іноземцями, що воюють за Україну.
Про це йдеться у матеріалі кореспондентки «Радіо свобода» Зоряни Степаненко.
Німецький дизайнер хоче отримати українське громадянство
Френк не говорить українською. Та саме від нього, відомого німецького дизайнера, про Україну і війну проти неї — дізнаються сотні тисяч його підписників.
Усе завдяки цим селфі в ліфті. Синьо-жовті тони, промовисті образи. В такий креативний спосіб Френк четвертий рік розповідає, що переживає Україна. З країною, про яку навіть мало чув до російського вторгнення, познайомився завдяки біженцям. А тепер — гордо себе називає «амбасадором України в Німеччині». Він публічно переконує озброїти Україну «Таурусами». Збирає гроші на потреби ЗСУ. І всерйоз роздумує оселитися в Одесі. Адже завдяки закону про множинне громадянство має шанс отримати український паспорт і не здавати свій — німецький.
«Я був в Україні, здається, сім разів після повномасштабного вторгнення. І я вражений усім: її красою, товариськими людьми, енергетикою. Для мене це як любовні стосунки. І так, я думав, можливо, отримати українське громадянство. Недавно міняв паспорт — попередній якраз закінчувався. Коли отримав новий, зрозумів, що він трохи менший за старий німецький. З якоїсь таємничої причини новий ідеально підходить до цієї обкладинки», — каже Френк Петер Вільде, дизайнер з Німеччини.
Донедавна Україна лишалася однією з небагатьох держав у Європі, що забороняла своїм громадянам мати паспорт іншої держави. Хоча на практиці подвійне громадянство в українців, які давно за кордоном, далеко не рідкість.
«Процедура була дуже проста, зайняла менше ніж пів року. Я, в принципі, дуже радий, що Бельгія не вимагає від будь-яких інших громадян інших країн відмовлятися від їхнього громадянства. Тобто я міг зберегти своє українське громадянство. Дуже, якщо чесно, цьому радий. Потім, коли війна закінчиться, мені буде набагато легше повернутися», — каже Антон, громадянин України й Бельгії.
«Я коли приїхав сюди в Європу, треба була робота. А так як я не мав права на роботу, а по румунським документам тут можна було працювати, я і зробив румунський паспорт — мав право. Думав, що так: я тимчасово зробив, пороблю, вернусь додому. Пандемія трохи затримала, потім через війну додому не можу поїхати», — каже Василь, громадянин України й Румунії.
За даними з відкритих джерел, війна вигнала за кордон до семи мільйонів українців. Міністерство єдності порахувало всю діаспору: біженців і довоєнних мігрантів у різних поколіннях — до 30 мільйонів. Фактично стільки ж, скільки нині в Україні. Держава, вирішило її керівництво, не може дозволити собі таку втрату. Тому — закон про множинне громадянство. Мета — насамперед зберегти зв’язок з людьми, що в теорії можуть претендувати на інший паспорт. А також — їхніми дітьми
«Ми живемо в Німеччині та бажаємо податися на громадянство в Німеччині. Та то дуже гарно, якщо ми будемо мати одразу два. А так я би отримував німецький паспорт та відмовився від українського», — каже Ігор, українець у Німеччині.
«Було би розумно легалізуватись одночасно і тут, і вдома. Ну, щоб не втрачати можливість повернутись додому. Рано чи пізно це все закінчиться, ми повернемось додому і все буде Україна», — каже Віктор, українець у Чехії.
Хто не може скористатись множинним громадянством
Новий закон, однак, не поширюється на власників паспортів Росії, Білорусі й інших держав, що фактично підтримали збройну агресію проти України. Для них подвійне громадянство лишається забороненим.
«Є вимога, яку цей закон не змінює: вимога припинити російське громадянство після двох років після того, як людина набула українське громадянство. Ця умова знає лише одне виняток: якщо вас переслідують в Росії з політичних причин. Якщо вас там засуджено заочно чи вас там штрафували за те, що ви висловлювались на підтримку України чи щось такого типу», — каже Ілля Новіков, адвокат.
Росія не «відпускає» зі свого громадянства ні підозрюваних, ні заочно засуджених. Виходить, відмовитися неможливо. Тому і виняток. Щось на кшталт винятку, або принаймні окрему процедуру, юристи хочуть і стосовно жителів окупованих територій, які змушені оформляти паспорт держави-агресорки. Для України вони лишаються правопорушниками.
«Треба перевіряти і встановлювати, наскільки людина була там колаборантом чи не була. Але я вважаю, що в цій частині законопроєкт недопрацьований, бо фактично всі, хто отримав паспорт Російської Федерації — одразу ми їх ставимо окремо від нас. Тут, я думаю, треба більш глибокий підхід і прописати певні, скажімо так, процедури перевірки і не робити заборону зразу за замовчуванням», — каже Артем Крикун-Труш, адвокат, партнер Miller Law Firm
Паспорт для іноземців, які воюють за Україну
Закон спрощує отримання українського паспорта іноземцями, які захищають її на передовій. Також — відомими людьми, науковцями тощо. Подаватися — лише в Україні фізично. Здавати іспит з історії, мови, Конституції. Лише тоді отримувати громадянство. Разом з ним — права й обов’язки. Як-от, призов на військову службу. І це одна з причин, чому навряд чи слід очікувати на довжелезні черги охочих.
«Ніхто, звичайно, не в захваті від війни. Але коли вона завершиться, я би повернувся назад до України, звідки приїхав сюди. Щодо паспорту — не те, що би краще зачекати… Зараз у мене дружина і двоє дітей. Тож, можливо, є таки сенс зачекати, подивитися, що далі відбуватиметься. Можливо, наступним кроком для мене буде податися на український паспорт», — каже Рашад, громадянин Єгипту, біженець з України.
«У мене вже тато на війні — досить уже когось одного в сім’ї», — каже його дружина Лілія.
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