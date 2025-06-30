Хотіли відмовитись від паспорта: українці за кордоном розповіли про множинне громадянство

В Україні дозволили множинне громадянство / © ТСН.ua

Реклама

Україна дозволила своїм громадянам мати множинне громадянство. Дозвіл українцям, окрім «рідного» паспорта, мати громадянство іншої країни, якщо це не Росія чи Білорусь — вимушений крок для виснаженої війною держави. Новий закон дозволить тим, хто претендуватиме на громадянство іншої держави, не здавати український паспорт, а зберегти його. А разом з ним — зв’язок із Батьківщиною.

Він також спрощує процедуру набуття українського громадянства іноземцями, що воюють за Україну.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки «Радіо свобода» Зоряни Степаненко.

Реклама

Німецький дизайнер хоче отримати українське громадянство

Френк не говорить українською. Та саме від нього, відомого німецького дизайнера, про Україну і війну проти неї — дізнаються сотні тисяч його підписників.

Усе завдяки цим селфі в ліфті. Синьо-жовті тони, промовисті образи. В такий креативний спосіб Френк четвертий рік розповідає, що переживає Україна. З країною, про яку навіть мало чув до російського вторгнення, познайомився завдяки біженцям. А тепер — гордо себе називає «амбасадором України в Німеччині». Він публічно переконує озброїти Україну «Таурусами». Збирає гроші на потреби ЗСУ. І всерйоз роздумує оселитися в Одесі. Адже завдяки закону про множинне громадянство має шанс отримати український паспорт і не здавати свій — німецький.

«Я був в Україні, здається, сім разів після повномасштабного вторгнення. І я вражений усім: її красою, товариськими людьми, енергетикою. Для мене це як любовні стосунки. І так, я думав, можливо, отримати українське громадянство. Недавно міняв паспорт — попередній якраз закінчувався. Коли отримав новий, зрозумів, що він трохи менший за старий німецький. З якоїсь таємничої причини новий ідеально підходить до цієї обкладинки», — каже Френк Петер Вільде, дизайнер з Німеччини.

Донедавна Україна лишалася однією з небагатьох держав у Європі, що забороняла своїм громадянам мати паспорт іншої держави. Хоча на практиці подвійне громадянство в українців, які давно за кордоном, далеко не рідкість.

Реклама

«Процедура була дуже проста, зайняла менше ніж пів року. Я, в принципі, дуже радий, що Бельгія не вимагає від будь-яких інших громадян інших країн відмовлятися від їхнього громадянства. Тобто я міг зберегти своє українське громадянство. Дуже, якщо чесно, цьому радий. Потім, коли війна закінчиться, мені буде набагато легше повернутися», — каже Антон, громадянин України й Бельгії.

«Я коли приїхав сюди в Європу, треба була робота. А так як я не мав права на роботу, а по румунським документам тут можна було працювати, я і зробив румунський паспорт — мав право. Думав, що так: я тимчасово зробив, пороблю, вернусь додому. Пандемія трохи затримала, потім через війну додому не можу поїхати», — каже Василь, громадянин України й Румунії.

За даними з відкритих джерел, війна вигнала за кордон до семи мільйонів українців. Міністерство єдності порахувало всю діаспору: біженців і довоєнних мігрантів у різних поколіннях — до 30 мільйонів. Фактично стільки ж, скільки нині в Україні. Держава, вирішило її керівництво, не може дозволити собі таку втрату. Тому — закон про множинне громадянство. Мета — насамперед зберегти зв’язок з людьми, що в теорії можуть претендувати на інший паспорт. А також — їхніми дітьми

«Ми живемо в Німеччині та бажаємо податися на громадянство в Німеччині. Та то дуже гарно, якщо ми будемо мати одразу два. А так я би отримував німецький паспорт та відмовився від українського», — каже Ігор, українець у Німеччині.

«Було би розумно легалізуватись одночасно і тут, і вдома. Ну, щоб не втрачати можливість повернутись додому. Рано чи пізно це все закінчиться, ми повернемось додому і все буде Україна», — каже Віктор, українець у Чехії.

Хто не може скористатись множинним громадянством

Новий закон, однак, не поширюється на власників паспортів Росії, Білорусі й інших держав, що фактично підтримали збройну агресію проти України. Для них подвійне громадянство лишається забороненим.

«Є вимога, яку цей закон не змінює: вимога припинити російське громадянство після двох років після того, як людина набула українське громадянство. Ця умова знає лише одне виняток: якщо вас переслідують в Росії з політичних причин. Якщо вас там засуджено заочно чи вас там штрафували за те, що ви висловлювались на підтримку України чи щось такого типу», — каже Ілля Новіков, адвокат.

Росія не «відпускає» зі свого громадянства ні підозрюваних, ні заочно засуджених. Виходить, відмовитися неможливо. Тому і виняток. Щось на кшталт винятку, або принаймні окрему процедуру, юристи хочуть і стосовно жителів окупованих територій, які змушені оформляти паспорт держави-агресорки. Для України вони лишаються правопорушниками.

Реклама

«Треба перевіряти і встановлювати, наскільки людина була там колаборантом чи не була. Але я вважаю, що в цій частині законопроєкт недопрацьований, бо фактично всі, хто отримав паспорт Російської Федерації — одразу ми їх ставимо окремо від нас. Тут, я думаю, треба більш глибокий підхід і прописати певні, скажімо так, процедури перевірки і не робити заборону зразу за замовчуванням», — каже Артем Крикун-Труш, адвокат, партнер Miller Law Firm

Паспорт для іноземців, які воюють за Україну

Закон спрощує отримання українського паспорта іноземцями, які захищають її на передовій. Також — відомими людьми, науковцями тощо. Подаватися — лише в Україні фізично. Здавати іспит з історії, мови, Конституції. Лише тоді отримувати громадянство. Разом з ним — права й обов’язки. Як-от, призов на військову службу. І це одна з причин, чому навряд чи слід очікувати на довжелезні черги охочих.

«Ніхто, звичайно, не в захваті від війни. Але коли вона завершиться, я би повернувся назад до України, звідки приїхав сюди. Щодо паспорту — не те, що би краще зачекати… Зараз у мене дружина і двоє дітей. Тож, можливо, є таки сенс зачекати, подивитися, що далі відбуватиметься. Можливо, наступним кроком для мене буде податися на український паспорт», — каже Рашад, громадянин Єгипту, біженець з України.

«У мене вже тато на війні — досить уже когось одного в сім’ї», — каже його дружина Лілія.

Реклама

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 12:00 30 червня. ВИБУХИ у Кривому Розі. Страшна СПЕКА суне в Україну