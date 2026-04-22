Хотів стати пенсіонером: у Києві чоловіка оштрафували на 34 000 гривень

У Києві чоловік купив фальшиву довідку, щоб стати пенсіонером

Дарницький районний суд Києва виніс вирок чоловік, який намагався незаконно оформити пенсію по інвалідності. Чоловік використав підроблену виписку з акта огляду МСЕК, де йому нібито встановили другу групу. Махінація розкрилася під час перевірки документів Пенсійним фондом.

Про це йдеться у вироку суду.

Чоловік купив довідку про інвалідність, щоб отримати пенсію

Згідно з матеріалами справи, чоловік вирішив отримати статус особи з інвалідністю без реального проходження лікарських комісій. Для цього він вступив у змову з невстановленими особами, які за його персональними даними виготовили фальшивий документ.

Зловмисники підробили виписку серії 12 ААБ, нібито видану «Одеським обласним центром медико-соціальної експертизи». У документ внесли відомості про встановлення чоловіку ІІ групи інвалідності (загальне захворювання) терміном на один рік. На довідці стояла підроблена печатка установи та підпис голови комісії.

Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Спроба обманути державу через веб-портал

Маючи на руках «липовий» папірець, чоловік перейшов до реалізації плану:

6 квітня 2024 року він подав заяву на призначення пенсії через особистий кабінет на Веб-порталі Пенсійного фонду України. Для певності він надіслав фізичну копію підробки поштою на адресу Головного управління ПФУ у Львівській області.

Проте співробітники фонду помітили підробку та звернулися до правоохоронців. Експертиза підтвердила: печатка та підписи на документі — фальшивка.

Вирок суду: угода про визнання винуватості

Досудове розслідування завершилося угодою між прокурором Дарницької окружної прокуратури та обвинуваченим. Чоловік повністю визнав свою провину в підробці документів та їх використанні (ч. 3 та ч. 4 ст. 358 КК України).

Рішення суду:

Затвердити угоду про визнання винуватості.

Визнати чоловіка винним та призначити остаточне покарання у вигляді штрафу в розмірі 34 000 гривень.

Суд врахував, що чоловік раніше не був судимий, має на утриманні малолітню дитину та щиро розкаявся.