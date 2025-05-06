Ринок поблизу колишнього Республіканського стадіону — одна з київських локацій 90-х, яку контролювали рекетири столиці / © ТСН

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В соцмережах вчора з’явилось повідомлення про те, що помер один з найвідоміших київських рекетирів 90-х років на прізвиська Авдиш та Ассирієць.

Згідно з відкритими джерелами, у кримінальних колах він був достатньо відомий тим, що, як визнаний в СРСР чемпіон з вільної боротьби, контролював десятки невеличких підприємств столиці, а очолюване ним злочинне угруповання налічувало близько 1 тис. членів, які зокрема збирали данину з торговців та валютників столиці. Зокрема на величезному речовому ринку, який працював в столиці в 90-х роках на тому місці, де зараз розташована площа поряд з НСК «Олімпійський».

Як повідомив у себе на сторінці журналіст Віталій Губін, ватажок одного з найвідоміших київських злочинних угруповань Віктор Авдишев помер проти ночі 5 травня, ймовірно, внаслідок відриву тромбу.

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В коментарі для ТСН.ua Віталій Губін уточнив, що спочатку була інформація про те, що Авдишев помер в Україні, але згодом з’явилось уточнення, що він пішов з життя за кордоном.

Джерела ТСН.ua у правоохоронних органах повідомили, що Віктор Авдишев — це радянський спортсмен 1956 року народження (повних 69 років) з кримінальним минулим.

Як виявилось, у правоохоронців є інформація, що у серпні 1994 року лідерами злочинних груп Києва, де фігурує і прізвище Авдишева, за винагороду, яка на той час становила 500 тис. доларів, серед криміналітету здійснювався пошук осіб для скоєння теракту щодо президента України. Як відомо, станом на серпень 1994 року президентом України був Леонід Кучма.

Парадоксально, але у правоохоронних органах додають, що є неофіційна інформація про те, що Віктор Авдишев свого часу працював тренером у правоохоронному спортивному осередку. Така сторінка в його біографії, за даними сучасних правоохоронців, не заважала йому очолювати злочинне угруповання, яке збирало данину з київських торговців, та контролювати комерційні структури, які розташовувались у безпосередній близькості до тодішнього Республіканського стадіону.

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