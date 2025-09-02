Хотів змінити прізвище, а отримав повістку: в Україні суворо покарали чоловіка за відмову від мобілізації

Мобілізація в Україні

Реклама

У Харківській області до 4 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте категорично відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Богодухівського районного суду Харківської області.

За даними суду, у листопаді 2023 року жителя Харківщини визнали придатним до мобілізації. 27 грудня 2023 року йому намагались дати «бойову повістку», проте чоловік категорично відмовився від мобілізації.

Реклама

На суді житель Харківщини провину заперечив. Він повідомив, що 2023 року змінив прізвище, а тому прийшов до ТЦК, щоб замінити військовий квиток. Там його направили на проходження ВЛК, яка визнала чоловіка придатним до мобілізації.

«Цю повістку він відмовився брати та розписуватися за неї, оскільки вважав цю повістку виписаною з порушенням встановленого законом порядку, а саме, вона повинна була бути надрукована, а не виписана від руки, і могла бути вручена йому лише за місцем проживання, а не у приміщенні ТЦК та СП. Підтвердив, що не бажав і не бажає проходити військову службу за станом здоров`я, оскільки має проблеми з хребтом, а також через те, що він є єдиним годувальником у сім`ї», — йдеться у поясненні суду.

Дружина підсудного подала звернення до суду, в якому йшлось, що чоловік «є єдиним годувальником у сім`ї, оскільки вона є непрацездатною через проблеми зі здоров`ям, а також про те, що її старший син проходить військову службу. Вона просила не брати її чоловіка на службу до повернення її сина з війська».

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 4 років позбавлення волі.

Реклама

Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Хмельницькій області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації через «релігійні переконання».