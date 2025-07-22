- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 345
- Час на прочитання
- 1 хв
Ховався під фурою: у Дніпрі рятують далекобійника, який отримав травми під час атаки "Шахедів"
У Дніпрі медики рятують 52-річного далекобійника, який отримав травми під час атаки дронів.
У Дніпрі врятували далекобійника з Херсона. Він саме доправив посилки, коли вибухи почали лунати один за одним. Це сталося у ніч проти 17 липня. Тоді одна людина загинула, ще пʼятеро дістали поранення. Серед них — Вʼячеслав.
Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ольги Павловської.
52-річний Вʼячеслав оговтується після масованої атаки «Шахедів» по Дніпру. У ніч проти 17 липня вибухи лунали один за одним. Спалахнули потужні пожежі. Він саме привіз посилки з Херсона, як почалась масована атака. З іншими працівниками ховався просто під власною фурою, але уламки дістали і там.
«Під машину, а далі вже все — туман. Мене хлопці дотягнули, то швидка побоялась заїхати, ще летіли „Шахеди“. І хлопці тягнули», — каже він.
Вʼячеслава прооперували та стабілізували стан. Нині медики роблять усе, аби поставити його на ноги. Зі стегном ще є проблеми, лікують, але в цілому — він вже на поправку.
Вʼячеслав сподівається: швидко відновиться і знов сяде за кермо вантажівки. Далекобійником працює вже чверть століття. Пообіцяв, що наступного разу привезе медикам великого херсонського кавуна.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 12:00 21 липня. СБУ накинулася на НАБУ — країни G7 НАРОБИЛИ ГАЛАСУ