Ховався під фурою: у Дніпрі рятують далекобійника, який отримав травми під час атаки "Шахедів"

Наслідки атаки РФ / © ТСН

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У Дніпрі врятували далекобійника з Херсона. Він саме доправив посилки, коли вибухи почали лунати один за одним. Це сталося у ніч проти 17 липня. Тоді одна людина загинула, ще пʼятеро дістали поранення. Серед них — Вʼячеслав.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

52-річний Вʼячеслав оговтується після масованої атаки «Шахедів» по Дніпру. У ніч проти 17 липня вибухи лунали один за одним. Спалахнули потужні пожежі. Він саме привіз посилки з Херсона, як почалась масована атака. З іншими працівниками ховався просто під власною фурою, але уламки дістали і там.

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«Під машину, а далі вже все — туман. Мене хлопці дотягнули, то швидка побоялась заїхати, ще летіли „Шахеди“. І хлопці тягнули», — каже він.

Вʼячеслава прооперували та стабілізували стан. Нині медики роблять усе, аби поставити його на ноги. Зі стегном ще є проблеми, лікують, але в цілому — він вже на поправку.

Вʼячеслав сподівається: швидко відновиться і знов сяде за кермо вантажівки. Далекобійником працює вже чверть століття. Пообіцяв, що наступного разу привезе медикам великого херсонського кавуна.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 12:00 21 липня. СБУ накинулася на НАБУ — країни G7 НАРОБИЛИ ГАЛАСУ

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