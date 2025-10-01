"Хранителька часу" розповіла, коли закінчиться війна в Україні: шокувальне передбачення

Війна в Україні / © Getty Images

Український журналіст Костянтин Стогній розповів, що спілкувався із «Хранителькою часу», яка розповіла йому, коли ймовірно закінчиться війна.

Про це він розповів ТСН.ua.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

Костянтин Стогній зазначив, що 2021 року він робив репортаж про «Хранительку часу» і вона передбачила війну.

«У Гватемалі ми робили документальний фільм. Там поспілкувались з жінкою, яку звуть Хранителькою часу, якій більше 100 років. Вона є дуже відомою у Гватемалі, Белізі, Гондурасі (також вона користується повагою повагою у племені майя)», — сказав він.

Журналіст зазначив, що війна в Україні може закінчитися 2026 року.

«Я не хотів вас лякати, тому раніше не говорив, які прогнози давали різні провидці та шамани на закінчення війни. Але вже наближається той час, коли всьому приходить кінець. Отже, дивіться, що виходить. Війни не бувають вічними. 2026-й — рік, коли кілька циклів сходяться в одну точку», — написав Стогній.

