ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
268
Час на прочитання
1 хв

Хто краще воює — молодь чи старші люди: командирка ЗСУ здивувала поясненням

Військова розповіла, хто на її думку, ефективніший на фронті — молодь чи старші люди.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Юлія Микитенко

Юлія Микитенко

Командирка взводу БПЛА 54-ї бригади Юлія Микитенко розповіла, що їй краще порозумітись із військовими, які вже давно на службі, ніж з молоддю, яка приходить до війська по «Контракту 18-24».

Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв’ю спеціальній кореспондентці ТСН Наталі Нагорній.

«Проблеми зі здоров’ям можуть бути у людей, які старші. Але вони сформовані, можливо, краще розуміють і вони стабільніші. Можуть бути проблеми зі здоров’ям, але в цілому це, скажімо так, не критично. Молоді — 18-24 потребують більшого ресурсного вкладення в плані виховання. Вони вже як не діти, але і ще не дорослі. Вони потребують часу, моїх ресурсів», — сказала вона.

Юлія Микитенко наголосила, що для неї важливо, щоб у людини був бойовий досвід.

«Тому, наприклад, свій підрозділ я наразі не беру таких людей, конкретно у БПЛА. Я намагаюся брати тих, хто вже служив. Для мене це обов’язково, щоб у людини був бойовий досвід», — наголосила військова.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Чи ревнують дружини бійців, чому фронт комфортніший за Київ і де місце жінкам? ПРАВДА З ПЕРШИХ ВУСТ

Дата публікації
Кількість переглядів
268
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie