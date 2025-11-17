Юлія Микитенко

Командирка взводу БПЛА 54-ї бригади Юлія Микитенко розповіла, що їй краще порозумітись із військовими, які вже давно на службі, ніж з молоддю, яка приходить до війська по «Контракту 18-24».

Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв’ю спеціальній кореспондентці ТСН Наталі Нагорній.

«Проблеми зі здоров’ям можуть бути у людей, які старші. Але вони сформовані, можливо, краще розуміють і вони стабільніші. Можуть бути проблеми зі здоров’ям, але в цілому це, скажімо так, не критично. Молоді — 18-24 потребують більшого ресурсного вкладення в плані виховання. Вони вже як не діти, але і ще не дорослі. Вони потребують часу, моїх ресурсів», — сказала вона.

Юлія Микитенко наголосила, що для неї важливо, щоб у людини був бойовий досвід.

«Тому, наприклад, свій підрозділ я наразі не беру таких людей, конкретно у БПЛА. Я намагаюся брати тих, хто вже служив. Для мене це обов’язково, щоб у людини був бойовий досвід», — наголосила військова.

