Хто має право на відстрочку від мобілізації в Україні: повний список

В Україні право на відстрочку від мобілізації мають окремі категорії військовозобов’язаних. Йдеться про тимчасове звільнення від призову у випадках, визначених законом. Водночас відстрочка не скасовує мобілізацію назавжди, а лише відкладає її.

ТСН.ua розповідає, хто має право на відстрочку.

Хто має право на відстрочку за сімейними обставинами

Право на відстрочку мають військовозобов’язані, які:

утримують трьох і більше дітей до 18 років та не мають заборгованості зі сплати аліментів;

самостійно виховують неповнолітню дитину, якщо другий із батьків помер, зник безвісти, позбавлений батьківських прав або відбуває покарання;

виховують дитину з інвалідністю або тяжко хвору дитину;

утримують повнолітню дитину з інвалідністю I–II групи;

є усиновлювачами або опікунами дітей-сиріт;

доглядають за близькими родичами з інвалідністю I–II групи за відсутності інших утримувачів;

мають неповнолітню дитину, якщо чоловік або дружина вже проходить службу;

втратили близького родича, який загинув або зник безвісти під час захисту України від 2014 року.

Хто може отримати відстрочку за станом здоров’я

Відстрочка передбачена:

людям з інвалідністю I–III групи — залежно від висновку МСЕК;

тимчасово непридатним до військової служби — до 12 місяців за рішенням ВЛК із подальшим повторним оглядом.

Відстрочка через навчання та наукову діяльність

Право на відстрочку мають:

студенти, які вперше здобувають освіту вищого рівня;

докторанти та інтерни;

педагоги, які працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Кому надають відстрочку за професією або посадою

Відстрочка або звільнення від призову передбачені для окремих категорій громадян, серед яких:

керівники органів влади та їхні заступники;

народні депутати, судді та омбудсмен;

частина дипломатів;

окремі військові та держслужбовці, які забезпечують роботу державних органів.

Водночас більшість державних службовців мобілізується на загальних підставах, якщо не має бронювання.

Хто має право на відстрочку через бронювання

Відстрочка надається працівникам органів влади, місцевого самоврядування, а також критично важливих підприємств у сферах оборони, енергетики, медицини тощо.

Бронювання оформлює роботодавець, а сама відстрочка має обмежений строк дії.

Інші підстави для відстрочки

Право на бронювання також мають цивільні, які перебували в полоні, а також фахівці з кібербезпеки й оборонної сфери.

Водночас варто пам’ятати, що жодна відстрочка не надається автоматично — для її оформлення необхідно подати заяву та відповідні документи.

