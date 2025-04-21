Хто може стати новим Папою Римським: доктор богослов'я пояснив нюанси

Папа Римський Франциск / © Getty Images

Реклама

Після смерті Папи Римського Франциска складно говорити, хто стане новим понтифіком.

Про це в етері ТСН розповів Юстин Бойко, студит, доктор богослов’я та патристичних наук.

«Завжди є ця певна незрозумілість. Можна говорити про потреби церкви. Але про якогось кандидата говорити важко. Я вже побачив, що американська дипломатія аж занадто, я таке вперше бачу, почала прямолінійно говорити про те, що майбутній глава Католицької церкви має бути з Америки. Це не те, що дуже некоректно, а й некультурно такі речі робити», — сказав Юстин Бойко.

Реклама

Нагадаємо, Папа Римський Франциск помер у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта вранці, 21 квітня. Останнім часом він хворів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАЖИВО ТСН НОВИНИ ДЕНЬ 21 квітня - ПОНЕДІЛОК