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Хто може стати новим Папою Римським: доктор богослов'я пояснив нюанси
У Ватикані у віці 88 років помер Папа Римський Франциск. Що відомо про його наступника?
Після смерті Папи Римського Франциска складно говорити, хто стане новим понтифіком.
Про це в етері ТСН розповів Юстин Бойко, студит, доктор богослов’я та патристичних наук.
«Завжди є ця певна незрозумілість. Можна говорити про потреби церкви. Але про якогось кандидата говорити важко. Я вже побачив, що американська дипломатія аж занадто, я таке вперше бачу, почала прямолінійно говорити про те, що майбутній глава Католицької церкви має бути з Америки. Це не те, що дуже некоректно, а й некультурно такі речі робити», — сказав Юстин Бойко.
Нагадаємо, Папа Римський Франциск помер у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта вранці, 21 квітня. Останнім часом він хворів.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАЖИВО ТСН НОВИНИ ДЕНЬ 21 квітня - ПОНЕДІЛОК