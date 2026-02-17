Трамп вже пішов: лауреатка Пулітцерівської премії ексклюзивно про те, як зупинити Росію

Енн Епплбом / © ТСН

Ні США, ні Європа все ще не готові задіяти всі важелі впливу, які б реально могли зупинити Росію та змусити Путіна припинити війну. Це мала б бути більша участь союзників у війні, більш комплексні санкції проти Росії, адміністрація Трампа мала б припинити переговори й сказати, що вони не працюють, і знову почати підтримувати Україну.

Про це в розмові з ТСН.ua на полях Мюнхенської безпекової конференції сказала американська журналістка й письменниця, лауреатка Пулітцерівської премії Енн Епплбом.

«Зараз я не бачу жодного game changer (принципового переломного моменту, який би змусив Росію припинити війну — Ред.). Я можу уявити, що це може бути, але я не бачу, щоб люди були готові це зробити», — вважає публіцистка.

За її словами, ми знаємо, що американці все ще допомагають українцям з цілями (надають розвідувальні дані для враження російських цілей — Ред.), і українці вважають це дуже важливим. Досі є поставки ракетної оборони (перш за все ракет-перехоплювачів до систем Patriot — Ред.), які надходять зі США.

«Хоча, звичайно, європейці зараз за це платять. Тож США безумовно могли б зробити більше, щоб допомогти. Тож хотілося б, щоб відбулася ще одна розмова про угоду за участю Європи», — підкреслює Енн Епплбом.

Україна, за словами письменниці, повинна прийняти ідею, що Європа є її найважливішим партнером, і ставитися до Європи таким чином. Європейці мають найдовгостроковіший інтерес до України (ніж США — Ред.), вони справді піклуються про Україну, вони теж постраждали від війни, а Сполучені Штати — явно ні.

«Я не знаю, чи українці це вже усвідомили, але європейці платять зараз за все. Вони платять за всю зброю та надають все фінансування. І, знаєте, українці повинні ставитися до них як до свого головного партнера. А Трамп взагалі ні на чиєму боці. У нього немає стратегії. Він зацікавлений у тому, що добре для нього. У нього немає бачення світу, в якому він намагається досягти чогось, крім власної політичної вигоди чи грошей. Трамп пішов — це вже сталося», — підсумувала Енн Епплбом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Женеві 17 лютого стартує третій раунд тристоронніх переговорів України, Росії та США щодо майбутнього територій Донецької області. Очікування від зустрічі залишаються низькими: попередні раунди дали мінімальні результати, ключові розбіжності щодо територій і гарантій безпеки зберігаються.

Повернення до переговорів представника Кремля Мединського викликає скепсис у Києві через його жорстку позицію. Переговори зосередяться на територіальному питанні та механізмах контролю за припиненням вогню.