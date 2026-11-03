Хто такий Джаред Кушнер і яку роль насправді відіграє у переговорах щодо України

Яку роль Кушнер виконує у тандемі з Віткоффом / © Associated Press

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Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, став одним із ключових учасників американської переговорної команди щодо завершення війни Росії проти України. На відміну від спецпосланця Стіва Віткоффа, який не приховує захоплення спілкуванням із Володимиром Путіним, Кушнер демонструє прагматичний підхід і приділяє особливу увагу деталям домовленостей.

Про те, чим вирізняється Кушнер і яку роль він виконує в американській делегації, йдеться в ексклюзивному документальному фільмі ТСН Ольги Кошеленко «Тіні Білого дому».

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Що відомо про Джареда Кушнера

Кушнер — один із найбагатших і найвпливовіших людей в оточенні Дональда Трампа. Водночас, попри свій статус, він дотримується доволі скромної манери роботи: не користується допомогою асистентів, приходить на зустрічі з ноутбуком і самостійно редагує тексти.

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Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба називає Кушнера дуже розумною людиною, однак застерігає від переоцінки його можливостей у переговорах із Кремлем.

«Те, що він розумний хлопець, дуже розумний хлопець, це прямо, ну, беззаперечно. Я думаю, що при навіть моїй такій позитивній оцінці Джареда, все-таки досвід, як розводити іноземців у Путіна, набагато більше. І ані Джаред, ані Віткофф не дотягують, навіть з їхнім багатим життєвим досвідом», — зазначив Кулеба.

Бевз: Кушнер добре знає кожну деталь переговорів

Радник Офісу президента України Олександр Бевз також високо оцінює залученість Кушнера до переговорного процесу. За його словами, американець не обмежується загальним обговоренням політичних питань, а особисто заглиблюється в найдрібніші деталі документів.

«Джаред, напевне, один з найкращих знавців деталей процесу до слова, до речення, до коми. Іноді так ставалося, що ми з ним особисто погоджували формулювання, і він завжди був максимально відкритий до того, щоб їх відкоригувати, якщо він погоджувався, і нам вдалося пояснити, що тут краще змінити речення, якесь слово замінити і так далі», — розповів Олександр Бевз.

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Він зауважив, що для переговорників такого високого рівня нетипово особисто брати участь у настільки детальному опрацюванні текстів.

«Тому, так, однозначно неповерхневий, однозначно дуже заглиблений в деталі, і, мені здається, можливо, навіть деякий технічний персонал американської делегації гірше знав деталі процесу, ніж Кушнер», — додав радник Офісу президента.

Яку роль Кушнер виконує у тандемі з Віткоффом

У переговорах із Росією Кушнер працює разом зі спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом. Водночас їхні підходи помітно відрізняються.

Віткофф публічно висловлює захоплення спілкуванням із Путіним. Зокрема, він говорив, що згодом вони згадуватимуть цей «неймовірний досвід» зустрічей із російським президентом.

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Кушнер натомість, за оцінками українських співрозмовників, здатний ставити Путіну незручні прямі запитання. Зокрема, йдеться про вимоги Росії щодо Донбасу та те, чим нинішні обіцянки Кремля відрізняються від заяв, які російський президент робив рік тому.

Політичний експерт Ігор Новіков вважає, що Кушнер у цьому тандемі виконує роль прагматичного учасника, який має давати Трампу альтернативну оцінку переговорів.

«Він прагматик, він про бізнес, він про бізнес-ділс. Він там, я так розумію, щоб давати Трампу альтернативну від Віткоффа точку зору», — пояснив експерт.

Для пояснення він навів аналогію з роботою відділу продажів: людина, зацікавлена в укладенні угоди, схильна представляти керівництву ситуацію оптимістичніше, ніж вона є насправді.

«А Кушнер, ну він спостерігає, він щось теж передає, але його завдання — це казати: ну, все не так гарно, ділити на два, це його, як на мене, завдання в цьому дуеті», — зазначив Новіков.

Попри нові поїздки до Москви, тепер уже спільні для Віткоффа та Кушнера, переговори поки не принесли результатів.

Про роботу американських представників, їхні контакти з Кремлем і роль у пошуку домовленостей щодо завершення війни розповідає документальний фільм ТСН Ольги Кошеленко «Тіні Білого дому».

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