Хто в Абу-Дабі вирішуватиме долю війни: оприлюднено поіменні склади делегацій України, ЄС та Росії

Переговори про закінчення війни / © ТСН.ua

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Стали відомими склади делегацій України, Європи та Росії, які представлятимуть сторони на тристоронніх переговорах щодо завершення війни. Зустріч відбудеться 10–11 листопада 2026 року в Абу-Дабі, що в ОАЕ.

ТСН.ua склав повний поіменний список.

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Хто представить Україну на мирних переговорах в Абу-Дабі

Став відомим склад української делегації, яка представлятиме країну на тристоронніх перемовинах щодо завершення війни.

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Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на радника президента України з комунікацій Дмитра Литвина.

Окрім голови Служби зовнішньої розвідки Рустема Умєрова, до переговорної групи увійшли:

очільник Офісу президента Кирило Буданов

перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця

заступник керівника ГУР МО Вадим Скібіцький

голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Також до дипломатичної групи залучать фахового аналітика від СЗР.

Хто представлятиме Європу

На переговорах щодо завершення війни РФ проти України в Абу-Дабі Європу представлять чиновники з Німеччини, Франції, Великої Британії та Італії, а також представники НАТО та інститутів Євросоюзу.

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Про це повідомляє джерело Politico.

Німеччина — Гюнтер Зауттер. Радник канцлера Фрідріха Мерца із зовнішньої політики та безпеки. Бере участь у координації європейських зусиль щодо підтримки України та переговорів щодо завершення війни.

Італія — Фабріціо Саджо. Дипломатичний радник прем’єр-міністра Джорджі Мелоні. Один із головних зовнішньополітичних радників глави італійського уряду, якого залучають до вирішення складних дипломатичних питань.

НАТО — Джеффрі ван Леувен. Керівник апарату генерального секретаря альянсу Марка Рютте. Раніше обіймав посади міністра торгівлі та радника з національної безпеки Нідерландів.

Велика Британія — Джонатан Павелл. Радник національної безпеки прем’єр-міністра Кіра Стармера. Раніше працював помічником Тоні Блера і брав участь у мирному процесі у Північній Ірландії. Підтримує тісні контакти зі спецпосланцем Дональда Трампа Стівом Уіткоффом.

Єврокомісія — Бйорн Зайберт. Очільник кабінету голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Один із її найближчих соратників, який брав участь у попередніх переговорах з американською стороною з питань України та гарантій безпеки.

Європейська рада — Анна-Марія Бура. Головна радниця із зовнішньої політики президента Європейської ради Антоніу Кошти. Представляє зовнішньополітичний напрямок роботи Ради ЄС.

Франція — Еммануель Бонн. Головний дипломатичний радник президента Франції Еммануеля Макрона. Досвідчений дипломат, який займається підготовкою ключових зовнішньополітичних ініціатив французького лідера та міжнародних переговорів.

Став відомий офіційний склад делегації РФ

Оприлюднено офіційний список представників РФ, які увійшли до складу російської переговорної групи на тристоронніх переговорах в Абу-Дабі (ОАЕ).

Склад делегації Росії

Делегацію країни-агресорки знову очолив помічник президента РФ Путіна Володимир Мединський.

Згідно з оприлюдненими даними, до основного складу російської делегації також увійшли:

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Сергій Рябков — заступник очільника МЗС РФ;

Олексій Комков — начальник служби оперативної інформації та міжнародних зв’язків ФСБ.

Окрім цього, сформовано експертну групу від російської сторони, до якої заявлені:

Юрій Жигарловський — заступник начальника оперативного управління Генштабу ЗС РФ;

Дмитро Мінаєв — керівник департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ;

Олег Постников — директор департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС Росії.

Раніше ми писали про те, що упродовж 10–11 листопада в Абу-Дабі відбудуться тристоронні переговори за участі України, США та РФ.

Переговори в ОАЕ триватимуть два дні, американську делегацію очолять спецпосланці Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Не виключено, що після зустрічей в Абу-Дабі представники США вирушать до РФ для переговорів із Володимиром Путіним. У Вашингтоні висловлюють «обережний оптимізм», хоча й визнають, що процес вимагатиме часу.

Тим часом у ЗМІ вже розкрили деталі переговорів. Є інформація, що перед дводенними переговорами в Абу-Дабі Україна та Росія непублічно демонструють гнучкість щодо обміну територіями, доки США посилюють зусилля для завершення війни.

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