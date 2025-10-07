ТСН у соціальних мережах

Хто в Україні заробляє понад 85 тисяч на місяць: огляд ринку вакансій

Які зарплати в великих містах України, як вони змінилися за останній рік та хто і де отримує найбільше.

Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Робота в Україні

Робота в Україні / © ТСН

Середня зарплата в Україні, за даними найбільшого сайту з пошуку роботи, у жовтні 2025 року становить 25,9 тисяч. Водночас на деяких посадах працівники отримують понад 85 тисяч гривень на місяць.

ТСН.ua розповідає, які зарплати в великих містах України, як вони змінилися за останній рік та хто і де отримує найбільше.

Які зарплати в Україні: офіційна статистика

За останніми даними Державної служби статистики (на серпень 2025 року), середня зарплата в Україні становить 25 911 грн. Відносно липня вона не значно зменшилася — на 2,2%.

Найвищу зарплату отримують в Києві — в середньому 39 535 грн.

Тут варто зазначити, звідки Держстат бере дані — вони формуються на основі звітів, які подають підприємства, установи та організації із кількістю 10 і більше працівників. Які саме підприємства беруть до уваги, не уточнюється.

Неочікувано, наступний регіон в офіційній статистиці — Луганська область. Тут отримують в середньому 32 541 грн на місяць.

У Держстаті пояснюють, що в цьому регіоні більшість респондентів — це установи бюджетної сфери, процес релокації яких ще триває. Середня заробітна плата визначається шляхом ділення фонду оплати праці штатних працівників на їх середньооблікову кількість за відповідний період.

Наступна в рейтингу — Дніпропетровська область. Середня зарплата тут становить 26 779 грн.

Найнижчі зарплати отримують у Чернівецькій 18 451 грн та Кіровоградській областях — 18 778 грн в середньому.

Зазначається, що найвищий рівень заробітної плати в Україні— у сфері інформації та телекомунікацій — 65 213 грн на місяць. Водночас найнижчий в освіті — 14 432 грн.

Зарплата в Україні: статистика по регіонах

Дані найбільшого сайту з пошуку роботи відрізняються від офіційних. Так, середня зарплата по Україні станом на жовтень 2025 року становить 25,5 тисяч гривень.

Найбільшу середню зарплату отримують у Києві — 30 тисяч гривень на місяць, що значно менше, ніж в офіційній статистиці. На другому місці Львів із зарплатою 27,5 тисяч гривень. В Ужгороді середня зарплата становить 25,5 тисяч гривень на місяць.

В інших містах України зарплати такі:

  • Дніпро — 25 000 грн

  • Одеса — 25 000 грн

  • Чернівці — 25 000 грн

  • Івано-Франківськ — 24 500 грн

  • Тернопіль — 24 000 грн

  • Хмельницький — 23 500 грн

  • Вінниця — 23 000 грн

  • Рівне — 23 000 грн

  • Луцьк — 22 500 грн

  • Черкаси — 22 500 грн

  • Харків — 22 500 грн

  • Полтава — 22 000 грн

  • Житомир — 21 000 грн

  • Миколаїв — 21 000 грн

  • Запоріжжя — 21 000 грн

  • Кропивницький — 20 000 грн

  • Херсон — 20 000 грн

  • Чернігів — 20 000 грн

  • Кривий Ріг — 19 600 грн

  • Суми — 19 000 грн

Робота в Україні: хто отримує найбільше

Найбільше в Україні (за даними актуальних вакансій) отримують в сфері IT. Зокрема DevOps engineer пропонують в середньому 85 тисяч гривень. Високі зарплати також на керівних посадах в маркетингу і фінансах. Так, директор з маркетингу отримує в середньому 78,5 тисяч гривень, а фінансовий директор — 70 тисяч гривень.

Від 60 тисяч гривень отримують стоматологи, програмісти 1С, тім ліди, керівники відділів продажу.

Десяткам спеціалістам пропонують близько 50 тисяч гривень на місяць, зокрема: інженерам дронів, ортодонтам, арматурникам, автоелектрикам, бізнес-аналітикам, рієлторам тощо.

Також високі зарплати пропонують у таких вакансіях:

  • Front-end програміст — 42 500 грн

  • Екскаваторщик — 42 500 грн

  • SMM-керівник — 43 000 грн

  • Таргетолог — 45 000 грн

  • HR-керівник — 45 000 грн

  • Муляр — 45 000 грн

  • Програміст ЧПУ — 45 000 грн

  • Теплотехнік — 45 000 грн

  • Керівник відділу закупівель — 46 000 грн

В середньому 40 тисяч гривень на місяць пропонують плиточникам, висотникам, супервайзерам, майстрам СТО, веб-дизайнерам, конструкторам меблів, автослюсорам, дерматологам тощо.

Зарплату від 30 до 35 тисяч гривень можуть отримувати майстри манікюру, косметологи, інкасатори, менеджери АЗК, геодезисти, ювеліри, водії, спеціалісти з ШІ, сапери, адвокати, енергетики, SEO-спеціалісти та інші.

Середню зарплату — близько 25 тисяч гривень — пропонують редакторам, операторам хімчистки, дорожнім робітникам, операторам call-центрів, електрослюсарам, кондитерам, бухгалтерам тощо.

Втім варто враховувати, що це — середні зарплати по вакансіям у різних містах України. Відповідно, рівень винагороди залежить від регіону, компанії та досвіду працівника.

Як змінилися зарплати протягом року

За даними сайту з пошуку роботи, за останній рік середня зарплата в Україні зросла на 16%. Водночас протягом трьох років приріст склав аж 70%.

У 2025 році найбільше винагорода зросла (за даними вакансій) на таких посадах:

  • Маркувальник — 21 500 грн (+115%)

  • Дерматокосметолог — 60 000 грн (+100%)

  • Трейдер — 62 500 грн (+79%)

  • Метролог — 30 000 грн (+71%)

  • Арт-директор — 40 000 грн (+60%)

  • Асистент проєкту — 31 500 грн (+54%)

  • Майстер з ремонту побутової техніки — 30 000 грн (+50%)

  • Інженер-програміст — 37 500 грн (+50%)

  • Бізнес-аналітик — 52 200 грн (+49%)

