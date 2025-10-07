Хто в Україні заробляє понад 85 тисяч на місяць: огляд ринку вакансій

Робота в Україні / © ТСН

Середня зарплата в Україні, за даними найбільшого сайту з пошуку роботи, у жовтні 2025 року становить 25,9 тисяч. Водночас на деяких посадах працівники отримують понад 85 тисяч гривень на місяць.

ТСН.ua розповідає, які зарплати в великих містах України, як вони змінилися за останній рік та хто і де отримує найбільше.

Які зарплати в Україні: офіційна статистика

За останніми даними Державної служби статистики (на серпень 2025 року), середня зарплата в Україні становить 25 911 грн. Відносно липня вона не значно зменшилася — на 2,2%.

Найвищу зарплату отримують в Києві — в середньому 39 535 грн.

Тут варто зазначити, звідки Держстат бере дані — вони формуються на основі звітів, які подають підприємства, установи та організації із кількістю 10 і більше працівників. Які саме підприємства беруть до уваги, не уточнюється.

Неочікувано, наступний регіон в офіційній статистиці — Луганська область. Тут отримують в середньому 32 541 грн на місяць.

У Держстаті пояснюють, що в цьому регіоні більшість респондентів — це установи бюджетної сфери, процес релокації яких ще триває. Середня заробітна плата визначається шляхом ділення фонду оплати праці штатних працівників на їх середньооблікову кількість за відповідний період.

Наступна в рейтингу — Дніпропетровська область. Середня зарплата тут становить 26 779 грн.

Найнижчі зарплати отримують у Чернівецькій — 18 451 грн та Кіровоградській областях — 18 778 грн в середньому.

Зазначається, що найвищий рівень заробітної плати в Україні— у сфері інформації та телекомунікацій — 65 213 грн на місяць. Водночас найнижчий в освіті — 14 432 грн.

Зарплата в Україні: статистика по регіонах

Дані найбільшого сайту з пошуку роботи відрізняються від офіційних. Так, середня зарплата по Україні станом на жовтень 2025 року становить 25,5 тисяч гривень.

Найбільшу середню зарплату отримують у Києві — 30 тисяч гривень на місяць, що значно менше, ніж в офіційній статистиці. На другому місці Львів із зарплатою 27,5 тисяч гривень. В Ужгороді середня зарплата становить 25,5 тисяч гривень на місяць.

В інших містах України зарплати такі:

Дніпро — 25 000 грн

Одеса — 25 000 грн

Чернівці — 25 000 грн

Івано-Франківськ — 24 500 грн

Тернопіль — 24 000 грн

Хмельницький — 23 500 грн

Вінниця — 23 000 грн

Рівне — 23 000 грн

Луцьк — 22 500 грн

Черкаси — 22 500 грн

Харків — 22 500 грн

Полтава — 22 000 грн

Житомир — 21 000 грн

Миколаїв — 21 000 грн

Запоріжжя — 21 000 грн

Кропивницький — 20 000 грн

Херсон — 20 000 грн

Чернігів — 20 000 грн

Кривий Ріг — 19 600 грн

Суми — 19 000 грн

Робота в Україні: хто отримує найбільше

Найбільше в Україні (за даними актуальних вакансій) отримують в сфері IT. Зокрема DevOps engineer пропонують в середньому 85 тисяч гривень. Високі зарплати також на керівних посадах в маркетингу і фінансах. Так, директор з маркетингу отримує в середньому 78,5 тисяч гривень, а фінансовий директор — 70 тисяч гривень.

Від 60 тисяч гривень отримують стоматологи, програмісти 1С, тім ліди, керівники відділів продажу.

Десяткам спеціалістам пропонують близько 50 тисяч гривень на місяць, зокрема: інженерам дронів, ортодонтам, арматурникам, автоелектрикам, бізнес-аналітикам, рієлторам тощо.

Також високі зарплати пропонують у таких вакансіях:

Front-end програміст — 42 500 грн

Екскаваторщик — 42 500 грн

SMM-керівник — 43 000 грн

Таргетолог — 45 000 грн

HR-керівник — 45 000 грн

Муляр — 45 000 грн

Програміст ЧПУ — 45 000 грн

Теплотехнік — 45 000 грн

Керівник відділу закупівель — 46 000 грн

В середньому 40 тисяч гривень на місяць пропонують плиточникам, висотникам, супервайзерам, майстрам СТО, веб-дизайнерам, конструкторам меблів, автослюсорам, дерматологам тощо.

Зарплату від 30 до 35 тисяч гривень можуть отримувати майстри манікюру, косметологи, інкасатори, менеджери АЗК, геодезисти, ювеліри, водії, спеціалісти з ШІ, сапери, адвокати, енергетики, SEO-спеціалісти та інші.

Середню зарплату — близько 25 тисяч гривень — пропонують редакторам, операторам хімчистки, дорожнім робітникам, операторам call-центрів, електрослюсарам, кондитерам, бухгалтерам тощо.

Втім варто враховувати, що це — середні зарплати по вакансіям у різних містах України. Відповідно, рівень винагороди залежить від регіону, компанії та досвіду працівника.

Як змінилися зарплати протягом року

За даними сайту з пошуку роботи, за останній рік середня зарплата в Україні зросла на 16%. Водночас протягом трьох років приріст склав аж 70%.

У 2025 році найбільше винагорода зросла (за даними вакансій) на таких посадах:

