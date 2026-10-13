"Хто втік, хто не втік": Ігор Коломойський відреагував на відсутність прокурорів на засіданні

Ігор Коломойський на суді / © ТСН

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Напередодні у Подільському райсуді Києва мали розпочати чергове засідання у справі про зникнення готівки з кас «ПриватБанку». Обвинувачені — Ігор Коломойський та колишній директор київського відділення Сергій Волков. Проте суд не відбувся, а прокурори не з’явилися.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Цю справу Бюро економічної безпеки розслідувало від серпня 2023 року. Усі слідчі дії відбувалися швидко: лише за два тижні Коломойському оголосили підозру і того ж дня відправили під арешт. Під вартою він перебуває вже 37 місяців. Поки тривало розслідування, детективи тричі змінювали фабулу. Зрештою, замість майже шести мільярдів гривень нібито зниклої готівки, до обвинувального акта потрапили значно менші суми, а також змінилися потерпілі. Попри це, суд прийняв документ до розгляду по суті. Утім, після цього засідання не відбувалися майже два роки. Лише останні пів року суд збирається раз на два місяці. До розгляду справи по суті так і не перейшли: натомість щоразу Коломойському продовжували арешт, а Волкову — його запобіжний захід. Цього разу на засіданні нарешті мали розпочати слухання по суті. Однак прокурори не з’явилися — нібито через організаційні зміни в Офісі Генерального прокурора.

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«На адресу суду надійшло клопотання про відкладення судового розгляду. Кадрові зміни та реорганізаційні процеси в ОГПУ наразі унеможливлюють участь Деменчука», — оголосив суд.

«Ваша честь, я минулого разу казав — хто буде ховатися, а хто — ні. Ось вам конкретний результат. Уже прокуратура не ходить. Хто втік, хто не втік», — відреагував бізнесмен Ігор Коломойський.

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