Тарас Чмут / © ТСН.ua

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Україні невигідне «заморожування» війни чи тимчасове перемир’я, на відміну від Росії. Адже РФ ближче до того, щоб «посипатися» і програти у війні.

Таку думку голова благодійного фонду «Повернись живим» Тарас Чмут висловив в інтерв’ю журналістці ТСН Наталії Нагорній.

Він допускає, що може відбутися перемир’я між Україною та Росією на якийсь часовий проміжок. Однак, за його словами, три дні — це не перемир’я.

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«Це так, перекурить, автомат почистить і так далі. Все, що менше 30 днів, не треба рахувати за перемир’я», — каже Тарас Чмут.

За його словами, зупинення бойових дій вигідне російській армії.

«Росіянам вигідно. Тому що мені здається, вони ближчі до того, щоб посипатися і програти. Тому вони готові на нього. А ми готові далі воювати. Як бачимо є ким і чим. Як бачимо по площах, які ми втрачаємо — ще є ким і чим. Як бачимо по співвідношенню втрат — ще є ким і чим», — каже Тарас Чмут.

На його думку, за минулий календарний рік росіяни не виконали фактично жодної зі своїх стратегічних цілей.

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«Вони довиконують їх зараз — цієї зими і весни. І на сьогодні їм вдалося досягнути так чи інакше — грубо півтори. Перша — це витіснення наших військ із Курської області. І їм це вдалося завдяки північнокорейським солдатам. А друга — це вихід на адмінмежу Дніпропетровської області. Знову ж без взяття Покровська. Об’єм оцього виходу поки що дуже мінімальний», — каже Тарас Чмут.

Раніше Тарас Чмут пояснив, чому російські «Шахеди» завдають уражень у тилових містах.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЧМУТ: Перемир’я на 30 днів — пастка! Втрачаємо 50 км² на тиждень! Де будуть нові гарячі точки?