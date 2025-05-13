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Хто зараз ближчий до поразки у війні — Україна чи Росія: Чмут відповів
Тарас Чмут пояснив, чому Україні не вигідно зупиняти бойові дії зараз.
Україні невигідне «заморожування» війни чи тимчасове перемир’я, на відміну від Росії. Адже РФ ближче до того, щоб «посипатися» і програти у війні.
Таку думку голова благодійного фонду «Повернись живим» Тарас Чмут висловив в інтерв’ю журналістці ТСН Наталії Нагорній.
Він допускає, що може відбутися перемир’я між Україною та Росією на якийсь часовий проміжок. Однак, за його словами, три дні — це не перемир’я.
«Це так, перекурить, автомат почистить і так далі. Все, що менше 30 днів, не треба рахувати за перемир’я», — каже Тарас Чмут.
За його словами, зупинення бойових дій вигідне російській армії.
«Росіянам вигідно. Тому що мені здається, вони ближчі до того, щоб посипатися і програти. Тому вони готові на нього. А ми готові далі воювати. Як бачимо є ким і чим. Як бачимо по площах, які ми втрачаємо — ще є ким і чим. Як бачимо по співвідношенню втрат — ще є ким і чим», — каже Тарас Чмут.
На його думку, за минулий календарний рік росіяни не виконали фактично жодної зі своїх стратегічних цілей.
«Вони довиконують їх зараз — цієї зими і весни. І на сьогодні їм вдалося досягнути так чи інакше — грубо півтори. Перша — це витіснення наших військ із Курської області. І їм це вдалося завдяки північнокорейським солдатам. А друга — це вихід на адмінмежу Дніпропетровської області. Знову ж без взяття Покровська. Об’єм оцього виходу поки що дуже мінімальний», — каже Тарас Чмут.
Раніше Тарас Чмут пояснив, чому російські «Шахеди» завдають уражень у тилових містах.
На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЧМУТ: Перемир’я на 30 днів — пастка! Втрачаємо 50 км² на тиждень! Де будуть нові гарячі точки?