Хто зараз керує Ватиканом і як після смерті Папи заради Зеленського порушили протокол: експерт пояснив

Дмитро Коляда / © ТСН

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Після смерті Папи Римського весь уряд Ватикану припиняє свою діяльність. Також є спеціальний протокол, поки конклав не обрав нового понтифіка.

Про це в коментарі кореспондентці ТСН Наталії Нагорній розповів Денис Коляда, радник міністра закордонних справ України з релігійної дипломатії.

«У цей час весь уряд Ватикану припиняє свою діяльність, немає державного секретаря. Лише кардинал-декан виконує певні функції для того, щоб підготувати похорон Папи та конклав. Жодні законодавчі ініціативи, жодні канонізації не можуть проходити під час конклаву. Був дуже великий виняток, коли державний секретар П’єтро Паролін зустрічався з президентом Зеленським, бо він фактично не був на посаді», — сказав радник міністра закордонних справ з релігійної дипломатії.

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Денис Коляда зазначив, що зберігає свою посаду лише той кардинал, який відповідає за милостиню.

«Зберігає свою посаду лише кардинал, який відповідає за роздавання милостині. Він зберігає посаду, бо церква мусить роздавати милостиню. У цей період набуває чинності певний протокол, за яким декан колегії кардиналів очолює місто-державу. Був скандал, коли Китай призначив єпископів без згоди Папи і під час смерті Папи. Це нонсенс, бо ніхто не може вступити у свої обов’язки без згоди Папи», — пояснив експерт.

Також Дмитро Коляда зауважив, що під час «Sede Vacante» — періоду після смерті Папи Римського, коли ще немає нового понтифіка, Ватикан випускає спеціальні марки з порожнім престолом. На них зображено місто-державу Ватикан, купити її можна лише під час «Sede Vacante». Одна людина може купити лише один такий аркуш.

Марка, яку випускають у Ватикані / © ТСН

Нагадаємо, кардинали Римо-католицької церкви 7 травня розпочали процес обрання нового Папи Римського. Вони будуть ізольовані від зовнішнього світу доти, доки не визначаться з особою, яка, як вони сподіваються, зможе об’єднати глобальну, але розділену Церкву.

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Сьогодні конклав знову не обрав нового Папу Римського.

Папа Римський Франциск помер у понеділок, 21 квітня, у віці 88 років у своїй резиденції Санта-Марта у Ватикані. Труна з його тілом була виставлена в соборі Святого Петра.