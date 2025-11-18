За версією пораненого ветерана, конфлікт із сусідами виник через стукіт милицею по підлозі / © ТСН

Стали відомі нові приголомшливі подробиці скандального випадку побиття ветерана та його дружини у Винниках на Львівщині. Нагадаємо, нещодавно у соцмережах ветеран «Азову» на позивний «Бес» оприлюднив відео конфлікту із сусідами, які, за його словами, мешкають поверхом нижче.

Як розповів у своєму дописі цей ветеран, претензії до нього виникли після того, як він заселився у квартиру та через низку травм, отриманих на війні, користується милицею та начебто «заважає» певним стуком милиці по підлозі.

Наслідком конфлікту, за словами ветерана стало те, що 16-річний підліток-сусід побив його ж милицею та спричинив йому та дружині тілесні ушкодження, через які довелось звертатись по медичну допомогу.

ТСН.ua розшукав цього ветерана. Його звати Валерій Паук, він захищав столицю на початку повномасштабного вторгнення, потім його бойовий шлях пролягав через Маріупольський та Запорізький напрямки. Зараз він перебуває на Львівщині в очікуванні операції, яка змінить все його життя — у четвер, за словами захисника, йому мають ампутувати частину кінцівки.

«Ситуація кричуща. Все відбулось у новобудові. Ми з дружиною — орендарі. Нам почали пред’являти претензії, мовляв, ми гучно переставляємо меблі, начебто гучно вмикаємо телевізор. Ці сусіди звикли, що навколо тиша, тому намагалися нас виселити. За словами цих сусідів, вони є переселенцями із Запоріжжя. Мені було сказано наступне: «Х***во ти нас захищав. У наш будинок прилетіла ракета та травмувала мені ногу. Х***вий ти захисник». Є також важливе уточнення: в медіа пишуть, що мене побив 61-річний чоловік. Це не так. Мене бив підліток з цієї родини. Мою дружину бив теж цій підліток. З дідом була штовханина», — розповів нам Валерій Паук.

За його словами, і йому, і дружині нанесені тілесні ушкодження.

«Гірко від того, що ти приїхав на лікування, а тебе намагаються виселити. Ця родина — теж гості у цьому місті. Відмінність у тому, що вони купили тут квартиру, а я орендую. Саме прикре для мене у цій ситуації те, що я більшість своїх операцій як штурмовик виконував на Запорізькому напрямку, звідки ці люди», — каже Валерій.

Про свій бойовий шлях він каже, що з перших днів війни був в «Азові» та захищав Київ, потім був Маріупольський та Запорізький напрямки.

«Головна моя вимога — повага до ветеранів», — каже Валерій.

За неофіційною інформацією, дід підлітка начебто теж служив під час повномасштабного вторгнення. «Але він не був на «передку». А ще раніше він служив в Афганістані», — каже Валерій та уточнює, що намагається надати розголосу ситуації, щоб запобігти виселенню напередодні операції.

«Прошу допомоги у суспільства», — резюмує він.

За даними Валерія, сусіди на нього написали зустрічну заяву до поліції.

Поліція перевіряє обставини побиття ветерана

Своєю чергою, у поліції Львівської області офіційно підтвердили, що до них із заявами звернулись чоловік та його дружина. Подружжя повідомило правоохоронцям, що їм було спричинено тілесні ушкодження.

«Дізнавачі секору дізнання Львівського районного управління поліції №1 відкрили два кримінальні провадження за ч.1 ст.125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України», — повідомив відділ комунікацій ГУНП у Львівській області.

За даними правоохоронців, тілесні ушкодження подружжю завдав їхній 61-річний сусід. Проте Валерій саме це спростовує та натякає на те, що, можливо, дід хоче взяти провину онука на себе.