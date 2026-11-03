Хитрість Ангели Меркель: Болтон розповів, як заспокоїти Трампа під час сварки

Меркель і Трамп. Архівне фото / © Associated Press

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Колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон дав пораду іноземним лідерам, як знизити напругу у розмові з Дональдом Трампом, якщо той провокує конфлікт.

Про це Болтон розповів в ексклюзивному документальному фільмі ТСН Ольги Кошеленко «Тіні Білого дому».

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На його думку, коли американський президент починає емоційно реагувати на розмову, співрозмовнику варто перейти на рідну мову та скористатися послугами перекладача. Болтон зазначив, що особисто бачив, як подібний прийом застосовувала колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

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«Я порадив би це будь-якому іноземному лідеру. І бачив, як канцлерка Німеччини Ангела Меркель вчинила саме так — принаймні одного разу. Коли Трамп починає заводитися, іноземному лідеру варто сказати: „Перепрошую, але я хотів би продовжити цю розмову моєю рідною мовою“. Адже немає нічого нуднішого на телебаченні, аніж слухати, як хтось говорить, потім чекати, доки перекладач перекладе сказане співрозмовнику, а потім слухати відповідь і знову чекати на переклад. Це все сповільнює. Робить усе набагато нуднішим», — каже Болтон.

На думку ексрадника, такі паузи роблять переговори менш напруженими та зменшують градус напруги.

Раніше Джон Болтон назвав організатора «засідки» на Володимира Зеленського в Білому домі 28 лютого 2025 року.

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