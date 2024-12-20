Кібератака на державні реєстри України: які дані постраждали і що загрожує мільйонам громадян

Стали відомі подробиці про наслідки наймасштабнішої кібератаки на державні реєстри Мін'юсту, через що тимчасово стало неможливим надання низки послуг, пов’язаних з реєстраційними діями саме в реєстрах. Були атаковані зокрема Державний реєстр актів цивільного стану громадян, Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та багато інших. За даними Мін'юсту, частина послуг тепер буде надаватись за допомогою паперових носіїв, тому що доступу до електронних реєстрів немає.

Відомство запевняє, що, наприклад, реєстрація шлюбів буде тимчасово здійснюватись за допомогою тільки паперових документів, натомість деякі операції, пов’язані з нерухомістю, поки що є неможливими.

Як розповів в коментарі для ТСН.ua член Комітету Верховної Ради з питань правової політики Ігор Фріс, на його думку, на відновлення доступу, усунення проблем знадобиться близько трьох тижнів.

Масштаби проблеми

"Впали" 25 реєстрів, які працюють в системі Міністерства юстиції. Вони атаковані ворогом, порушена архітектура, внутрішні зв’язки з реєстрами — це ключове питання. Перед Міністерством юстиції зараз стоїть основне завдання – відновлення роботи реєстру юридичних осіб, актів цивільного стану (реєстрація народження, шлюбу, смерті, зміни прізвища тощо) та реєстру нерухомого майна", — пояснює ситуацію Ігор Фріс.

До цього він додає: "Я попрохав, щоб першочерговим додатковим завданням було відновлення роботи реєстру спадкових справ. Це трохи складно, тому що він написаний на старій базі даних, на старому програмному забезпеченні".

На думку парламентаря, ворогу цікаво робити проблеми з реєстрами для того, щоб створити максимальний хаос та проблеми для українців в реалізації їхніх прав.

"Крім паніки, ворогу цікаво отримати інформацію про належне українцям майно, про права, про факти смерті. В наших реєстрах зберігається вся ключова інформація про особу, її майно і решту", — уточнює парламентар.

"Але у нас збережені всі паперові носії, які передували вчиненню тих чи інших реєстраційних дій. Відновлення цієї інформації (в реєстрах — Ред.) буде зроблено максимально швидкими темпами", — каже Ігор Фріс.

Коментуючи побоювання багатьох українців щодо того, чи не скористаються ситуацією, наприклад, квартирні шахраї, Ігор Фріс каже наступне: "Не скористаються, тому що доступ до реєстру закритий. Зайти до нього не можуть ті, хто має повноваження, не кажучи про тих, хто таких повноважень не має".

Резюмуючи, Ігор Фріс додає: "Я категоричний противник максимального переведення в "цифру". Вона може бути тільки в поміч паперу. Система юстиції, нотаріату все ще базується на римському праві і кращого ще ніхто не придумав. В світі сила паперового документу є вищою за електронний відтворювач. Все це нам дасть додаткові аргументи в спілкуванні з тими ініціаторами, які хочуть все перевести в "цифру" і не можуть гарантувати 100% забезпечення права громадян".

Ігор Фріс уточнює, що доступу до реєстрів немає, але інформація в них захищена.

"Думаю, на відновлення доступу знадобиться близько трьох тижнів", — каже парламентар.

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