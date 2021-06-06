Кібератака усієї країни: як розпізнати шахраїв в Інтернеті та уберегтися від них

Підозрілі листи, які приходять на електронну пошту, ні в якому разі не можна відкривати.

Спеціалісти вже не приховують, що Україна переживає масовану кібератаку. Інфікуються комп’ютери держустанов та приватних компаній. Тож потрібно уважно придивлятися до листів, які приходять на електронну пошту.

Про це 6 червня йдеться в сюжеті ТСН.Тижня.

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"На вас заведена кримінальна справа. Терміново надайте інформацію, або – штраф": якщо ви знайшли такий лист на своїй електронній пошті, знайте, що це шахраї.

Надсилають такі повідомлення начебто поліція або інші державні органи. Наприклад, податкова. Тоді зміст у листі інший — ви не сплатили податки, деталі у файлі. А от файл у жодному разі не відкривайте.

Бо таким чином запустите вірус до свого комп'ютера. Інфікування техніки відбувається, коли завантажуєте архів у додатку листа. І таким чином створюється прихований віддаленний доступ і документи потрапляють на сервери зловмисників.

А от Сполучені Штати вже прямо заявили, що відтепер подібні хакерські програми-вимагачі стають для них ворогом номер один. Америка нещодавно ледь пережила напад хакерів на найбільший нафтогін країни Colonial Pipeline. Президенту Байдену довелося вводити в Америці надзвичайний стан. А цього тижня зупинився найбільший у світі виробник м'яса JBS. Цей транснаціональний гігант має заводи у 20-ти країнах.

В обох випадках сліди привели американских слідчих до Росії. Принаймні, так заявили в Білому домі. Тож варіантів, хто нині здійснює кібернапад на Україну, здається, не так і багато.

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Нагадаємо, що держсекретар США Ентоні Блінкен відреагував на злом Colonial Pipeline і JBS з боку російських хакерів.

У Білому домі вже пообіцяли порушити це питання під час саміту президента США Джо Байдена з лідером РФ Володимиром Путіним в Женеві.

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