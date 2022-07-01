Кицька евакуювалась на автобусній підвісці із Миколаєва до Одеси і тепер відгодовується і "шикує" там грізних псів

Кицька евакуювалась на автобусній підвісці із Миколаєва до Одеси і тепер відгодовується і "шикує" там грізних псів

Шлях від Миколаєва до Одеси кицька здолала на підвісці автобуса, що перевозив гуманітарний вантаж.

Лише по прибуттю до автобусного парку дала про себе знати гучним нявчанням. Вочевидь, до переїзду в Одесу життя її було суворим та голодним. Нині кішка - мандрівниця «вишиковує» місцевих псів та від'їдається, йдеться в ТСН.

Кицька Варя обживається в одному з одеських автобусних парків. Назвали її на честь «Мерседеса-Варіо», адже саме на ньому, а, точніше, під ним – вона приїхала до Одеси аж з Миколаєва. «Автобус їхав без зупинок і вже тут в Одесі хлопці її виявили. Мешканці Миколаєва мають певний характер і ось кішка показала цей характер тут у всьому», - жартую співвласниця автобусу.

Автобус робив рейс із гуманітарним вантажем з Одеси до Миколаєва. Після нетривалого перепочинку – поїхав назад. І практично не зупинявся. Саме тому водії упевнені, що кішка залізла на підвіску саме у Миколаєві. Наймовірніше – просто погрітися. Але так сталося, що заодно й евакуювалася з-під постійних обстрілів. «Вілізла, як асфальт була. Коли на яму машину загнали, полізли під машину, десь нявкає. Вона вилізла худнуча, окраєць хліба одразу з’їла. Будь-який автобус, котрий приїжджає, вона першою справою залазить, перший техогляд за нею», - кажуть механіки.

Пухнаста переселенка, щойно оговталася від дороги, одразу почала наводити в автобусному парку свої порядки. «Собаки тут такі, що якщо хтось чужий, розривають на частини, а вона їх ганяє, заскакує на собаку. Вона з характером просто дама, хто не подобається того гризе, дряпає», - кажуть працівники.

В автопарку кажуть, тварині неабияк пощастило. Сто п’ятдесят кілометрів суцільного ризику - будь-якої миті киця могла опинитися під колесами. Але дісталася до місця ціла й неушкоджена. А що худа, то це справа часу, кажуть механіки. Бо встигає пригоститися не лише в автопарку, а ще й в сусідніх СТО. І вже незабаром нічим не відрізнятиметься від вгодованих нахабних одеських котів.

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