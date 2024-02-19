"Кидали пляшки та яйця": водій розповів про ситуацію на кордоні та агресивну поведінку поляків

Водій української вантажівки, який вже 41 годину стоїть з польського боку кордону на заблокованому пункті пропуску "Ягодин", розповів про ситуацію на кордоні Польщі та України та агресивну поведінку поляків.

Він вийшов на зв'язок з ТСН.

За його словами, поляки влаштовують провокації – кидають пляшки по колесах і яйця на лобове скло фур.

"Ситуація така на сьогоднішній день, що стоїмо зараз без руху 41 годину. Були моменти, що кидалися пляшками по колесах, розбивали, щоб осколки під колеса кидати. Було, брали презервативи, яйця і кидали по лобовому склу автомобіля. Реагували ми свідомо, ми ж розуміємо, що вони спеціально провокують, бунт від нас очікують. Але ми це все зафіксували, показали поліції", - прокоментував він.

Нагадаємо, у Польщі залишаються заблокованими шість з дев'яти пунктів пропуску. На всіх цих напрямках сукупно в чергах станом на сьогоднішній ранок перебуває близько 2900 вантажних транспортних засобів.

Читайте також провідні новини дня: