Кілер був одягнений у лижний костюм: подробиці вбивства чоловіка у стоматкабінеті в Яремчі

Кілер був одягнений у лижний костюм: подробиці вбивства чоловіка у стоматкабінеті в Яремчі

Кілер розстріляв чоловіка і втік.

У м. Яремче Івано-Франківської області під час лікування зубів вбили 42-річного чоловіка. Наразі поліція розшукує підозрюваного.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.16:45.

Вбивство сталось 14 лютого в стоматологічному кабінеті неподалік центру Яремча. Туди забіг кілер та розстріляв пацієнта. Стоматолога, який був поруч, вбивця не зачепив.

"Здійснено орієнтовно 6 пострілів. Більше детально встановить судмедексперт", - каже заступник начальника ГУ НП в Івано-Франківській області Денис Кравченко.

Пораненого доправили до Яремчанської лікарні: вона зовсім близько від стоматкабінету. Медики намагалися врятувати чоловіка, але попри їхні зусилля, той помер.

Новини Прикарпаття: в Яремче під час лікування зубів кілер убив пацієнта

"Дорогою в операційну йому надавалися реанімаційні заходи. Але пацієнт мав критичні показники, то наступила клінічна смерть, реанімаційні заходи виявилися неуспішними", - сказав лікар-хірург Яремчанської міської лікарні Станіслав Яцук.

У поліції про загиблого повідомили тільки те, що це - 42-річний чоловік мешканець Івано-Франківська. А от неофіційні джерела говорять - це Ігор Дутка, який відомий у кримінальних колах під прізвиськом "Сухий". 5 років тому на нього вже був замах - тоді його поранили під час вечері у ресторані. Сьогодні вбивця не схибив. З місця злочину йому вдалося втекти. В області оголошено спецоперацію, але її результатів поки що немає - кілера шукають.

Зі слів очевидців відомо, що підозрюваний був одягнений у лижний костюм з маскою на обличчі, а тому і не привернув до себе уваги у курортному гірському містечку.

Нагадаємо, у м. Яремче Івано-Франківської області у понеділок, 14 лютого, під час прийому в стоматолога вбили чоловіка.