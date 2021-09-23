Кілери не завжди досягають результату: Геращенко продемонстрував фото трьох невдалих замахів

Радник міністра внутрішніх справ згадав про замах, який закінчився трагедією, хоч і не відібрав життя жертви.

Організатори замовних вбивств та їх виконавці не завжди досягають результату. Окрім замаху на життя першого помічника президента України Сергія Шеріфа, в Україні були ще подібні злочини, які закінчувалися невдачею для кілерів.

Про це розповів 23 вересня у ток-шоу "Право на владу" на 1+1 радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, продемонструвавши відповідні фото з місця злочинів.

Зокрема він нагадав про замах на бізнесмена Сала, скоєний минулого року.

“Він користувався броньованим "Мерседесом", на відміну від Сергія Шефіра, у якого машина була броньована. Кілер поїхав на моторолері, поставив на дах броньованої машини спеціальну бомбу з кумулятивним зарядом, яка пробиває бронекапсулу. При цьому загинув поліцейський - охоронець бізнесмена Сало. Сам Сало залишився живий”, - розповів радник міністра.

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Також Геращенко згадав про обстріл автомобіля "Мерседес" банкіра Сергія Дядечка, який стався у 2011 році.

“Він їхав в одному з населених пунктів Київської області на невеликій швидкості. З автомата Калашникова машину зрешетили. Був поранений водій, був поранений охоронець супермаркету, який був поруч. Сергій Дядечко, перебуваючи на задньому сидінні, залишився живий”, - переповідав подробиці він.

Ще один замах, який закінчився трагедією, хоч і не відібрав життя жертви, стався на депутата Київської обласної ради Сергія Соболєва, який перебував у своєму джипі.

“Кілер цілився зі снайперської гвинтівки, щоб потрапити прямо йому в голову. Однак в момент стрілянини Соболєв нахилився, щоб ввести дані в навігатор, - і куля потрапила в його трирічного сина, який помер на місці”, - нагадав Геращенко.

Радник міністра внутрішніх продемонстрував приклади невдалих нападів кілерів

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