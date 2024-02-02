Кілька років тому врятував життя підлітку, а тепер захищає Україну: історія спецпризначенця СБУ "Тренера"

"Тренер" був лауреатом премії глядачів ТСН "Ті, що вражають".

Спецпризначенці СБУ повернулися додому на коротку ротацію. Серед них і боєць на псевдо "Тренер". Кілька років тому він став лауреатом премії глядачів ТСН "Ті, що вражають", бо врятував життя 15-річному хлопцю.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олена Шворак.

У березні 2022 року саме спецпризначенці СБУ не дали росіянам увійти на Кіровоградщину.

"Сунула досить потужна колона. Коли авіація завдала удару, ворог розбігся. Частина з них змогла відкотитися до своїх основних сил, а велика частина залишалася на межах Кіровоградської та Миколаївської областей. Ну і потім ми групами діяли, виявляли ворога, знищували. Залишили вони багато техніки трофейної", - каже спецпризначенець ЦСО СБУ "Адвокат".

СБУ

Один з учасників тих подій - герой сюжетів ТСН, на позивний "Тренер". Захисник два роки тому, ще до повномасштабного вторгнення, приїхав на Кіровоградщину у відпустку до батьків, і вже вертався, як почув крики дитини. На допомогу кликав 15-річний Костя. Того дня хлопець допомагав сусідові на городі і його нога потрапила під диск культиватора. Спецпризначенець швидко витягнув турнікет і перетиснув хлопцеві ногу. Згодом медики розповіли - саме це врятувало дитину від смертельної крововтрати і зберегло життя.

Глядачі ТСН визначили його переможцем премії "Ті, що вражають". З урятованим хлопцем спецпризначенець і досі підтримує зв’язок.

Нині "Тренер" та його побратими воюють на найгарячіших ділянках фронту - на півдні та сході.

"Ворог також на місці не стоїть. Він також бачить, що робимо ми і краде це в нас і робить під себе. Тому ми стараємось бути на декілька кроків попереду ворога", - каже "Тренер".

Днями група "Тренера" знову повернеться на нуль. З початку повномасштабного вторгнення спецпризначенці центру спецоперацій А знищили 4 тисячі окупантів та спалили понад тисячу одиниць ворожої техніки вартістю близько одного мільярда доларів.

СБУ

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Історія спецпризначенця "Тренера"! Як урятував хлопчака з-під дисків КУЛЬТИВАТОРА

Нагадаємо, працівник СБУ врятував життя підлітку, ногу якого затягнуло під лезо у мотоблоці.

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