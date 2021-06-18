Кількість екзаменаторів ЗНО скоротили: чому не вистачає грошей та як це вплине на результати

Щоб усе оплатити - у бюджет не заклали необхідних коштів.

Скандал із ЗНО: цьогоріч письмову частину тестування перевіряють лише один раз. У попередні роки була подвійна перевірка. Число екзаменаторів скоротили через брак фінансування. В українському Центрі оцінювання якості освіти запевнили, що максимально постаралися, аби перевірка однієї людини була теж якісною.

Чому на проведення головних іспитів у житті учнів не вистачило грошей - у матеріалі ТСН.19:30.

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Випускники відточують елементи вальсу, у якому кружлятимуть на випускному. Дещо збиваються, бо ж думками далеко. Сьогодні їм поприходили результати ЗНО з іноземної мови. Вони всі писали англійську і результатами вражені. І цьому, здавалося, хорошому результату Богдан не дуже радий. До англійської готувався додатково з репетитором, з ним приблизно підрахували, скільки б мав набрати. Низько, на його переконання, оцінили письмову частину.

Цьогоріч в оцінюванні відбулися зміни. Якщо раніше письмову роботу по черзі перевіряли два екзаменатори - то цього року лише один. І це вже викликало хвилю обурення.

Новини України: кількість екзаменаторів ЗНО скоротили через брак фінансування – чому нема грошей

"На дуже важливому етапі проведення ЗНО відбувається суб'єктивне оцінювання письмових робіт. Екзаменатори – це люди, які елементарно можуть втомитися та помилитися", - це допис викладача та людини, що теж перевіряє тести. Наводить приклад з практики, коли другий перевіряльник, після першого, оцінку збільшив на шість балів.

В українському Центрі оцінювання якості освіти запевняють, що максимально постаралися, аби й одинарна перевірка була об'єктивною. Екзаменаторів додатково навчали, працював консультативний центр, до того ж ще одна перевірка мінімальна, але була.

Кількість тих, хто перевіряє тести, скоротили через брак фінансування. Щоб усе оплатити - у бюджеті не заклали необхідних грошей. А ще й не зекономили вчасно, додають у громадських організаціях: УЦОЯО просило скасувати ДПА, ще в грудні. А скасували у квітні, коли всі зошити були надруковані.

Яскравий приклад: на ДПА з математики зареєструвалося 90 тисяч учасників. Але потім атестацію зробили необов'язковою, то до аудиторій прийшла лишень десята частина.

Чому таке відбувається з цьогорічним ЗНО - в Міністерстві освіти коментувати відмовилися. В українському Центрі оцінювання якості освіти сподіваються, що наступного року в бюджеті будуть кошти і подвійна перевірка повернеться. Хто ж цьогоріч не задоволений своїм результатом - може подати апеляцію. Перші скарги вже надійшли, але поки що від тих, хто не подолав порога. З математики, наприклад, мінімум не набрали майже 30% учасників.

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