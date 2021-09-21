Кількість хворих стрімко зростає: медики розповіли, чи підтримують посилення карантину в Україні

У столиці майже жодна школа не зачиниться на карантин, бо майже усі колективи щеплені.

Від 23 вересня уся Україна переходить у "жовту" карантинну зону. Таке рішення сьогодні ухвалив уряд. 10 тижнів поспіль зростала захворюваність. Сьогодні зафіксовано понад 5 тисяч нових випадків коронавірусу. 10 областей наближаються до "помаранчевої" і "червоної" зон. Мова йде переважно про західні регіони, де ситуація погіршується з кожним днем.

Про це 21 вересня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Прикарпаття, де ситуація стрімко погіршується, у громадському транспорті майже не побачити водіїв у масках. Пояснюють, що так "задихаються".

Поки водій задихається у медичній масці, у "ковідних" лікарнях хворі хапаються за кисневі. В опорних шпиталях Прикарпаття зайнято від 50-70% ліжок. І прогнози не оптимістичні.

"При низькому такому рівні охоплення вакцинацією найближчих, думаю, 2-3 тижні ми можемо в ту "червону" зону і заскочити", - каже головний санітарний лікар Івано-Франківської області Руслан Савчук.

І хоча вся країна з четверга заходить у "жовту" зону, західні області можуть перефарбуватися.

"10 регіонів країни в же поступово наближаються до "помаранчевої" і "червоної" зони. Переважно це - західна Україна, там ситуація швидко змінюється", - каже головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Рішення про перехід до "помаранчевої" та "червоної" зони кожен регіон буде ухвалювати окремо. Поки "жовта" карантинна зона зобов'язує ходити масках в усіх громадських місцях. Кафе і ресторани, зможуть працювати, якщо щеплено 80% персоналу. Відвідувачів не більше 4 за столом. Між столами відстань півтора метра. Обмеження розповсюджуються на масові заходи та відвідування кінотеатрів - там дозволяється лише 50% заповнення залу . Обмеження в жовтій зоні чекають і навчальні заклади.

"Від 23 вересня на дистанційне навчання мають перейти усі школи, де щеплено менше 80% персоналу. Серед аутсайдерів: Волинь, Прикарпаття, Львівська та Одеська області. Однак цей процес буде динамічним, якщо за тиждень-два щепиться від коронавірусу більшість вчителів, то школа зможе відчинитися і працювати у звичному режимі", - каже кореспондентка ТСН Ірина Маркевич.

У столиці майже жодна школа не зачиниться, бо майже усі колективи щеплені. Але це виключення. Загалом про країні рівень вакцинації низький. Тож зможуть працювати трохи більше третини шкіл. У МОЗ переконують, що зараз вчителі будуть найпріоритетнішою групою для вакцинації. Вони мають право щеплювати без черги у будь-якому закладі. Туди, де має центрів щеплення від коронавірусу поїдуть мобільні бригади.

"Було принято рішення про максимальне залучення мобільних бригад для вакцинації саме в закладах освіти, особливо це стосується віддалених сільських шкіл", - каже каже головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Новини України: на скільки країна затримається в "жовтій" карантинній зоні

Вакцинація, наполягає санітарний лікар - єдиний спосіб затриматися у "жовтій" зоні для усієї країни, і вберегтися від тяжкого перебігу чи смерті. Ситуація з захворюваність погіршувалась 10 тижнів поспіль, на сьогодні плюс 5 тисяч нових хворих.

"Наше відділення забите битком. Лежать всі вкрай важкі хворі. 8 реанімаційних ліжок плюс 12 ліжок перепрофільованих в нейрохірургічному відділенні, вони всі стовідсотково зайняті", - каже завідувачка інфекційного відділення лікарні №1 Житомира Світлана Волкова.

Нині домінує штам "Дельта". Медики кажуть, хвороба розвивається значно швидше. Інкубаційний період коротший. Від моменту зараження симптоми можуть розгортатися навіть через кілька годин. Нині лікарі одразу фіксують високу температурою з задухою, з вираженим головним болем, із зміною роботи всіх органів і систем. А також яскрава ознака "Дельти" - розлади кишкового тракту.

"Дельта" з червня місяця практично витіснив той коронавірус, який ми зустріли в березні, квітні минулого року", - каже завідувачка інфекційного відділення лікарні №1 Житомира Світлана Волкова.

Лікарі готуються до більш потужної хвилі коронавірусу, ніж минуло осені. В цій лікарні додатково встановили 100 кисневих точок.

"Лікарня підготувалась до третьої хвилі, але все одно наших ресурсів, тільки нашої лікарні, не вистачить. Наші можливості не безмежні", - каже медичний директор лікарні №1 Житомира Андрій Волков.

Лікарі вважають, що карантинні обмеження жовтої зони своєчасні, бо ситуація стрімко погіршується. Нині в Україні є 40 тисяч "ковідних" ліжок. Якщо їх не буде вистачати, до "ковідних" шпиталів першої ланки почнуть розгортати ті лікарні та відділення, які на весні були зачинені і перейшли до своєї звичайної роботи.

Нагадаємо, в Україні посилюють карантин: країна переходить із "зеленої" зони до "жовтої".

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